史上最強Q1！金融三業首季大賺3700億 銀行業衝新高

根據統計，我國「金融三業」首季獲利再創史上新高紀錄，其中，銀行業也同樣衝同期新高（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，「金融三業」今年第一季合計稅前盈餘合計為3709.9億元，較去年同期的2706.16億元，年增率37.09%，並一舉超越2021年創下的3176.3億元之紀錄，成為史上同期獲利最高；其中，「銀行業」大賺1952.4億元，寫下歷年同期最高，並較去年年增28.5%；至於「證券期貨業」更是「獲利大噴發」，稅前盈餘出現「三位數」成長、年增達164.14%，顯示證券市場交易熱絡。

所謂「金融三業」是包含「銀行業」、「保險業」及「證券、期貨、投信業」合稱之。

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根據金管會統計，2026年第一季 「金融三業」合計獲利金額為3709.9億元，年增1003.81億元或年增率37.09%，是史上最高獲利紀錄；歷年排名第二高是2021年第一季創下的3176.3億元；排名第三是2024年首季的2964.58億元。

首先，檢視「銀行業」的獲利表現，銀行局副局長張嘉魁表示，全球金融市場仍受到降息循環、股市震盪與匯率波動影響，但國內金融業整體獲利仍展現高度韌性，今年「銀行業」首季稅前盈餘為1952.4億元，創史上同期新高，年增28.5%；銀行業的獲利成長，主因為利息與手續費淨收益增加、呆帳費用減少。

若從獲利佔比來看，「銀行業」最賺錢，比重超過半數、高達52.5%，貢獻最大。

其中，「銀行業」又可再分為6個產業，包括本國銀行、外商銀行、陸銀（中銀） 、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。

根據統計，「本國銀行」今年首季大賺1,742.8億元，也是「銀行業」獲利創新高的主因；其次，「外商銀行」第一季獲利較去年同期減少0.9億元，年減約1.3%，對此，張嘉魁說明，「外商銀」獲利減少幅度其實不大，但去年同期基期較高，加上今年提列呆帳準備費用增加，因此，獲利略為下滑。

另外，「中國陸銀」今年第一季獲利較去年同期減少10.0億元，減少幅度為74.2%，跌幅較為明顯；對此，銀行局說明，主要原因在於中國正在降息，使得陸銀利息淨收益減少，呆帳費用增加，導致獲利受到影響而減少。

其次，就「證券、期貨及投信業」的獲利，證期局主秘王秀玲表示，2026年截至3月底，稅前盈餘為675.57億元，較2025年同期稅前淨利255.76億元，增加419.81億元，增幅164.14%，成長力道相當強勁。進一步看，證券業第一季大賺542.33億元，獲利年增率高達225.80%，主要受惠於國內股市屢創新高，台股交易熱絡強勁。

根據證期局提供資料，2021年~2026年前3月同期稅前淨利，合計分別為為355.80億元、186.06億元、225.84億元、363.38億元、255.76億元及675.57億元；若以現有資料來看，「證券、期貨及投信業」稅前盈餘至少是五年以上新高。

再者，就「保險業」來看，保險業副局長陳清源表示，根據統計，今年第一季的稅前盈餘為1,082億元，較去年同期的931億元，年增151億元或年增率16.2%；其中，壽險業獲利964億元，年增115億元及年增率13.5%；產險業則是獲利118億元，獲利年增率達43.9%。

金管會強調，將持續督導金融機構強化風險管理與資本適足，以維持金融市場穩定。

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