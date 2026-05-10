保時捷關3家子公司、砍500人 德媒大爆瘦身原因

保時捷宣布，計劃裁減 500 多人，同時關閉三家子公司。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕保時捷宣布，計劃裁減 500 多人，同時關閉三家子公司，專注於核心業務。德媒直言，這家德國豪華汽車製造商近幾年日子不好過，電動車研發的大量投資往往未能取得預期回報，而且該公司深受美國總統川普加徵關稅的影響，在中國的業務也表現疲軟。

保時捷CEO萊特斯（Michael Leiters）表示，保時捷必須重新聚焦其核心業務，這是成功進行策略調整的必要基礎，「這迫使我們做出痛苦的裁員，包括裁減子公司。」目前，公司尚未公布具體的裁員時間表及三家子公司的關閉時程。

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保時捷計劃關閉旗下三家子公司為Cellforce Group GmbH、Porsche eBike Performance GmbH及Cetitec GmbH。其中，Cellforce Group專注於電池芯技術研發，Porsche eBike Performance主要開發電動自行車驅動系統，Cetitec則專注於汽車科技解決方案。

就在兩週前，保時捷將持有的 Bugatti Rimac 的 45% 股權及 Rimac 集團 20.6% 股權，轉讓給由紐約創投基金 HOF Capital 牽頭的國際財團，整體估值約 10 億歐元，預計今年底前完成交割。

這筆交易既是豪華車廠在業績承壓與電動化轉型壓力下的戰略收縮，同時也反映全球超級豪車市場正迎來深度重構與洗牌。

德國《明鏡周刊》指出，保時捷在全球擁有約4萬2000名員工。早在2025年初，這家汽車製造商就宣布裁員1900人的計畫。當時，其目標是到2029年將員工人數減少約15%。

報導直言，這家德國豪華汽車製造商近幾年日子不好過，電動車研發的大量投資往往未能取得預期回報，而且該公司深受美國總統川普加徵關稅的影響，在中國的業務也表現疲軟。

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