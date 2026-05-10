5年後貶值最嚴重「5款熱門車」 這款日系車最多掉價99萬元

美媒報導，五款熱門車款5年後貶值最嚴重。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕你可能早就知道，新車一開出展示間，價值就會立刻下跌。但你有沒有想過，5年後會掉多少？美媒報導，點名5款最容易在5年內大幅貶值的熱門車型，最多蒸發約3萬1734美元（約新台幣99萬元）。

報導指，車輛「折舊」是擁車成本中最大、卻最容易被忽略的一項。雖然所有車都會隨時間貶值，但有些車款的跌價速度特別驚人，短短幾年就可能讓車主損失數萬美元。因此，了解哪些車最保值，對重視轉售價值的買家來說非常重要。根據車輛歷史資料平台Bumper的分析，以下是5年內貶值最嚴重的5款車型。

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1.Lexus GX：建議售價5萬8875美元（約新台幣185萬元），5年後價值2萬7141美元（約新台幣85萬元），5年總貶值為3萬1734美元（約新台幣99萬元）。

2.Lexus RX：建議售價4萬7400美元（約新台幣149萬元），5年後價值2萬1875美元（約新台幣69萬元），5年總貶值為2萬5525美元（約新台幣80萬元）。

3.Ford F-150：建議售價為4萬1530美元（約新台幣130萬元），5年後價值1萬6202美元（約新台幣51萬元），5年總貶值2萬5328美元（約新台幣79萬元）。

4.Lexus IS：建議售價4萬85美元（約新台幣126萬元），5年後價值1萬6883美元（約新台幣53萬元），5年總貶值為2萬3202美元（約新台幣73萬元）。

5.Toyota Tundra：建議售價4萬9520美元（約新台幣155萬元），5年後價值2萬7577美元（約新台幣86萬元），5年總貶值為2萬1943美元（約新台幣69萬元）。

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