傳聯發科、高通空出台積電部分產線 AMD蘇姿丰撿到槍

AMD執行長蘇姿丰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，由於智慧型手機需求萎縮，高通和聯發科釋出台積電部分4奈米、5奈米產能，AMD則因伺服器CPU出貨強勁，承接相關產能，成為這波產能調整的受惠者。

《Wccftech》報導，全球手機產業正面臨長期的DRAM短缺問題，因為大部分相關製造產能都已分配給生產利潤更高的高頻寬記憶體 （HBM），用於人工智慧相關的工作負載。這些由記憶體成本主導的價格壓力，對入門級和中階智慧型手機市場造成特別沉重的打擊。

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報導說，DRAM已占一款入門級手機物料清單（BOM）成本約35%，NAND快閃記憶體則占約19%，兩者合計已達54%。

因此隨著低階和中階智慧型手機需求大幅下降，聯發科和高通紛紛削減台積電4奈米和5奈米晶片的產能，也就不足為奇了。此次產能調整減少約2萬至3萬片晶圓，相當於1500萬至2000萬顆行動晶片。

報導稱，隨著聯發科和高通調整台積電的部分4奈米和5奈米產能，AMD似乎已經趁機填補了這些空缺，而且動作相當積極。

事實上AMD執行長蘇姿丰在近日財報電話會議上，證實這些異常動態。他表示，AMD第一季的成長更多是由銷量驅動，並進一步指出，不僅在高階的Turin系列處理器增加CPU的出貨量，在Genoa系列處理器以及Zen核心系列處理器也增加出貨量。

報導強調，這就是半導體產業特有的蝴蝶效應，智慧型手機需求的暴跌似乎真的為 AMD 帶來了奇效。

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