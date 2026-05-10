布局加密貨幣失利 川普媒體企業Q1虧損127億元

川普媒體與科技集團第1季虧損4.059億美元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）旗下社群媒體企業「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」，公布2026年第1季財報，雖然營運現金流維持正數，金融資產也大幅成長至21億美元，但受到加密貨幣投資部位影響，第1季仍虧損4.059億美元（約新台幣127億元）。

《彭博》報導，TMTG上週五（8日）公布第1季財報，財報顯示公司營運現金流為正的1790萬美元（約新台幣5.6億元），金融資產達21億美元（約新台幣657億元），約為去年同期的3倍。

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然而，TMTG在去年夏天市場高檔期間投資加密貨幣，導致今年第1季出現數億美元損失，其中接近3.7億美元（約新台幣115.9億元）的虧損，來自加密資產與股票的未實現負債。

根據CoinGecko資料，TMTG目前持有超過9500枚比特幣（Bitcoin），這些加密資產是該公司去年7月以平均每枚10萬8519美元的價格買入的。TMTG在今年2月下旬出售了2000枚比特幣，當時比特幣的價格略低於於7萬美元。

目前，比特幣價格約略高於8萬美元。比特幣在過去1年價格劇烈波動，曾在去年10月衝上 12.6萬美元高點，之後又在今年2月初大跌至6萬美元。

此外，TMTG執行長努內斯（Devin Nunes）已於今年4月22日卸任。TMTG公司股價自2022年初以來已暴跌超過90%；當時TMTG股價一度高達97.54 美元，目前則為8.93美元。

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