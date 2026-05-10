金融機構搶進 亞資中心高雄專區上半年將衝破60家

金管會主委彭金隆指出， 亞資中心高雄專區上半年將衝破60家。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲資產管理中心高雄專區於去年7月22日揭牌後，即將滿1年，吸引國內金融機構搶進。金管會主委彭金隆昨（9）日指出，截至4月底，已核准56家進駐，目前還有6家金融業者送件申請中，預估上半年會衝破60家。

亞資中心推動計畫以「2年有感、4年有變、6年有成」為階段性目標，金管會相當重視高雄專區的試辦經驗，並強調專區的銷售行為一定合規合法。

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金管會主委彭金隆昨（9）日在「2026年縣市政策說明會高雄首發場」指出，截至今年4月底，亞資中心高雄專區核准銀行已21家、壽險6家、投信投顧16家、證券商13家，合計核准56家進駐，目前還有6家金融業者送件申請中，預估上半年會衝破60家。

彭金隆強調，高雄專區家族辦公室已服務139家，管理資產超過800億，總計高資產客戶達4500億管理規模；今年底應會增加聘雇超過250人，開闢38項新業務。許多金融業也因為擴大高雄業務，反映高雄不好租辦公室。

他提到，資產管理專區發展會帶動不動產及稅收，及在地產業升級，過去金融業重北輕南，現在希望可以平衡南北。

彭金隆表示，金融專區初步看得到成果，接著部分試辦業務將推廣至全台，金管會也會協助其他縣市政府推出具備地方自身特色的不同類型的金融專區，例如台南已經在籌備中。

對此，臉書社團「高雄好過日」認為，較大的挑戰還是在銀行高資產業務管理上，高雄比起北部目前並不具優勢，要是亞資中心業務全台開放，高雄金融專區要能突破的難度很大。長期效應還是要看能否持續帶入高薪專業人才就業機會？吸引的資金能否連結到南部新興產業與基礎建設，形成區域正向循環？能否建立高雄亞資中心在特殊優勢項目：如綠色低碳金融（碳交易）、FIntech（金融科技）。

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