漲完瓦斯與燃油 斯里蘭卡5/11起電費漲18％

斯里蘭卡11日起漲電價18%。圖為2026年4月2日拍攝的斯里蘭卡首都可倫坡的市政廳，該建築依當局規定在目前能源短缺之際節約用電而關燈。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕斯里蘭卡公共事業委員會宣布，為彌補中東戰爭導致火力發電成本增加，自11日起電價調漲18%。

這次漲價是針對每月用電量超過180度的用戶，11日起將多支付18%的電​​費；用電量不到180度的用戶不受影響。根據斯里蘭卡公共事業委員會10日的聲明，此次電費調漲適用每月用電量超過180度的產業、飯店、公司行號、政府機構與宗教場所。

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這是斯里蘭卡在中東衝突爆發後所採取的一系列因應措施中的最新一項。該國今年3月已因伊朗戰爭導致全球能源價格上揚而調漲液化石油氣（LPG）價格8%，4月再漲23%；此外，斯里蘭卡也已調高燃油價格逾35%與實施燃油配給制。官方數據顯示，能源價格上漲已導致通貨膨脹率倍增，4月份達5.4%。

斯里蘭卡在2022年爆發嚴重經濟危機，外匯存底耗盡以致無法支付包括食品、燃料與藥品等必需品的進口費用；該國隔年初與「國際貨幣基金」（IMF）達成29億美元（約台幣908.16億元）的貸款協議，此後經濟逐漸穩定，但去年遭損失慘重的熱帶風暴侵襲與今年因美伊戰導致能源價格上漲，又讓斯里蘭卡經濟復甦面臨嚴峻挑戰。

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