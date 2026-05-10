中國威脅吊銷許可證！越南榴槤每公斤殺到剩18元果農崩潰了

越南榴槤價格大跌，許多農民血本無歸。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒10日披露，在中國威脅吊銷許可證後，許多檢測實驗室憂心忡忡，甚至拒絕接受樣品，導致出口遭遇瓶頸、價格大暴跌，Ri6榴槤的農場收購價僅每公斤2萬至3萬越南盾（約台幣24至36元），B級價格甚至殺到1.5萬越南盾（約台幣18元），農民淚訴血本無歸，甚至爆出果農與貿易商敲定價格後，因價格崩跌，貿易商不願履行契約，直接失聯，害慘農民。

越南學者認為，榴槤價格暴跌和出口困難不僅是由於短期供需關係，也反映出一種不可持續的成長模式，即嚴重依賴中國市場、種植面積擴張過快以及品質標準化進程緩慢。

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《越南快訊》10日報導，近一個月來，湄公河三角洲的榴槤農民一直忙著採摘榴槤，正值榴槤旺季，但價格卻持續暴跌。目前，Ri6榴槤的農場收購價僅為每公斤2萬至3萬越南盾，這是多年來的最低價格，約為農曆新年期間價格的3分之1；金枕頭榴槤的價格也跌至每公斤7萬至8萬越南盾（約台幣84元至96元）。

在同塔省和芹苴省的主要產果區，收穫的氣氛十分冷清。許多果園的水果已經過了採摘期，但尚未被商販收購，迫使農家只能在路邊和鄉村市集擺攤，已收回成本。

阮清心（音譯）在同塔省譚農鄉種植了1.2公頃的Ri6榴槤，他說，最近以每公斤2.9萬越南盾（約台幣35元）的價格售出了約17噸A級榴蓮，而B級榴槤的價格僅為每公斤1.5萬越南盾。由於貿易商延遲採摘，損失約3噸榴槤。

他指出，本季榴槤的生產成本約為每公斤3.3萬越南盾（約台幣40元），以目前的價格計算，1年虧損約1.8億越南盾（約台幣22萬）。他無奈地說，「我從未見過榴槤這麼便宜，農民們日子不好過。」

在同塔省新福鄉種植一公頃金枕頭榴槤的阮文江（音譯）則說，半個月前他與貿易商商敲定每公斤11萬越南盾（約台幣132元）的價格，但貿易商不斷推遲收穫日期，然後就失去了聯繫。

阮文江聯繫了其他幾位買家，全被拒絕了。現在別無選擇，只能將水果陸續拿到當地市場以每公斤4萬至5萬越南盾（約台幣48元至60元）的價格出售，目前樹上還剩下約5噸水果。阮表示，如果不考慮人工成本，基本上就是收支平衡。

在芹苴，許多果園也在路邊賣榴槤，價格為每公斤3萬至5萬越南盾。潘氏丹（音譯）表示，她不得不零售，因為出口困難，倉庫不進貨，價格也大幅下跌。

越南果蔬協會（Vinafruit）秘書長鄧福阮（音譯）表示，由於與泰國的激烈競爭，以及許多出口到中國的榴槤被發現受到鎘污染，榴槤價格暴跌。特別是中國發出吊銷許可證的警告後，許多檢測實驗室憂心忡忡，甚至拒絕接受樣品，導致出口瓶頸和價格暴跌。

越南學者陳友協（音譯）認為，榴槤價格暴跌和出口困難不僅是由於短期供需關係，也反映出一種不可持續的成長模式，即嚴重依賴中國市場、種植面積擴張過快以及品質標準化進程緩慢。

陳指出，由於技術標準較為嚴格，越南榴槤難以打入歐盟、美國、日本或南韓等高端市場。目前，越南榴槤產業主要依靠季節優勢和地理位置（毗鄰中國）進行競爭，但在品牌和國際標準方面尚未建立優勢。

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