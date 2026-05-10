她們拚出副業3100萬年收 「靠iPhone翻身」成功秘訣曝光

美國一對母女將副業打造成快速成長的時尚黑馬。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一個由母女共同經營的時尚品牌，從「在臥室用iPhone拍廣告」起步，如今已創造7位數美元（至少約新台幣3135萬元）營收，甚至吸引多位名人使用。原本不看好的小型副業，如今卻在極簡團隊與高度貼近顧客的策略下，成為快速成長的時尚黑馬。

美媒報導，品牌Luxeire由心理學背景出身的 Gina Kuyers於2016年創立，最初只是兼職經營的小型內衣設計副業。她坦言，自己從未想過會踏入時尚產業，但隨著育兒與生活型態改變，她逐漸轉向設計兼具舒適與實穿性的服飾。

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直到2020年，女兒Margot Adams即將從紐約帕森設計學院畢業，母女開始重新思考品牌方向，最終決定將產品從「內衣」全面轉型為「高端機能日常服」，主打適合忙碌現代女性的多場景穿搭。

品牌轉型後推出的第一款產品，是靈感來自1990年代Gucci風格的修身襯衫，主打「外觀精緻但可機洗、舒適不緊繃」的設計概念，一推出便迅速獲得市場回響，也帶動品牌進入快速成長階段。

值得注意的是，Luxeire至今仍維持極小規模營運，核心團隊僅母女兩人加上少數外包人員，並未依賴大型資本。女兒Adams更透露，早期所有廣告與產品影片，幾乎都是她在家中用iPhone自行拍攝完成，卻意外吸引大量訂單。其中甚至包含多位名人顧客，進一步提升品牌知名度。

在營運策略上，母女兩人選擇高度貼近消費者，Kuyers甚至親自負責客服工作，與顧客直接溝通產品問題與設計建議，並將回饋納入新品開發流程，使產品更新週期能快速壓縮至約六週。

儘管品牌已進入7位數美元營收規模，品牌仍維持「自籌資金、精簡團隊」模式。Kuyers指出，由於資源有限，每一項決策都必須精準取捨，反而讓品牌避免過度擴張與錯誤投資。

此外，母女也刻意劃分工作與家庭界線，避免將商業壓力帶入生活。Kuyers強調「事業可以放下，但家人不會。」她認為，這種優先順序反而讓合作關係更穩定，也成為品牌能長期運作的重要基礎。

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