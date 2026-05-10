64歲男存630萬準備養老 只因退休前「做1決定」資產慘蒸發超崩潰

對高齡投資人而言，由於退休後缺乏穩定收入來源，一旦資產大幅縮水，幾乎沒有時間重新累積財富。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名64歲男子，原本擁有約3200萬日圓（約新台幣634萬元）資產與穩定退休規劃，卻因擔心老後生活開銷，試圖透過投資「讓資產再多一點」，最終反而陷入高額虧損困境，甚至一度因急著翻本而越陷越深，讓原本看似安穩的退休生活幾乎失控。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的鈴木先生（化名）今年64歲，即將退休，預估每月可領約23萬日圓（約新台幣4.6萬元）年金，加上退休金與存款，累積金融資產約3200萬日圓。雖然表面上看似足以支撐退休生活，但他坦言，自己始終對未來開銷感到不安。

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在這樣的壓力下，鈴木先生開始接觸投資，希望透過理財增加退休保障。起初，他僅以每月小額定期投入投資信託的方式操作，原本只是希望「資產能慢慢增加一些」。

然而，隨著市場行情上漲，帳面獲利快速增加，也讓他的投資心態逐漸改變。他坦言「原本只是想多賺一點，但後來開始覺得，投資賺錢似乎比想像中容易。」之後，他開始陸續加碼投入更多資金，甚至轉向購買個股與主題型基金，希望進一步提高報酬。

隨著獲利經驗增加，鈴木先生逐漸從穩健投資，轉向高風險操作。最終，他甚至將大筆資金集中投入單一股票，希望一次放大收益。沒想到，就在大量加碼後，該股票價格卻開始持續下跌。

起初，他認為只是短暫修正，因此選擇繼續持有，期待市場反彈。但隨著虧損不斷擴大，他的情緒也逐漸失去控制。他說「我一直告訴自己，只要不賣，就不算真正虧損。」但市場並未如預期回升，反而一路下滑。

之後，為了彌補虧損，他開始頻繁換股操作，希望透過其他標的快速翻本。然而，結果不但沒有回本，損失反而進一步擴大。等他回過神時，資產已經大部分蒸發。他最後崩潰喊「我現在才明白，退休後的投資，不只是追求獲利，更重要的是不要讓人生失控。」

報導指出，鈴木先生後期的操作方式，早已偏離金融機構長期提倡的「長期、分散、定期投資」原則。尤其對高齡投資人而言，由於退休後缺乏穩定收入來源，一旦資產大幅縮水，幾乎沒有時間重新累積財富，因此風險承受能力遠低於年輕族群。

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