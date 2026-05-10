年薪200萬阿北從主管變下屬 悲吐「請客換地位」下場好淒涼

若高齡被降職未能及時調整心理角色，容易出現「身份落差焦慮」，甚至影響財務與家庭關係。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕以為只是「再當一次部屬」，沒想到人生整個失控崩盤。日本一名61歲男子因為無法接受「從主管變下屬」的巨大落差，為了維持昔日的存在感，不斷掏錢請客、豪砸聚會開銷，用金錢強行撐住昔日地位。最終不僅存款大幅縮水，連婚姻與人際關係也幾乎崩潰。

日媒報導，曾在建設公司擔任營業部長的D先生（化名），1年前在到達退休年齡後，選擇繼續留任公司，以「高齡聘僱」身分繼續工作。然而，他也因此失去主管職位，年收入從巔峰時期的1000萬日圓（約新台幣198萬元），驟降至450萬日圓（約新台幣89萬元）。

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雖然身份轉變，他仍頻繁參加下班聚會與社交活動，並堅持在餐敘與高爾夫場合「由自己買單」。他坦言，自己只是想在聚會上重新找回「部長的感覺」，即使一次活動就可能花費5萬至10萬日圓（約新台幣1萬至2萬元），也不願停手。

除了餐敘支出，他還主動提供高爾夫獎品、承擔額外開銷，試圖維持在同事間的存在感。然而，這種「用錢維繫關係」的方式，卻讓他的財務迅速惡化。再加上房貸與家庭支出壓力，即使有退休金與薪資收入，仍持續出現赤字。

真正的轉折點來自妻子發現存款異常。短短一年內，家庭儲蓄減少約300萬日圓（約新台幣59萬元），讓她震驚不已，雙方因此爆發激烈爭執，最終妻子回娘家。

隨後，D先生試圖對外改為「各付各的」，卻意外發現邀約迅速消失。他才驚覺，過去維繫人際關係的並非情誼，而是自己的「買單能力」。他事後苦笑表示「原來大家需要的只是我的錢包。」過去試圖用金錢填補失去的職位與尊嚴，如今卻換來孤立。

專家指出，雖然企業多數確保員工可工作至65歲，但薪資與職位落差往往巨大。若未能及時調整心理角色，容易出現「身份落差焦慮」，甚至影響財務與家庭關係。

分析認為，真正的關鍵不在於收入高低，而是能否接受角色轉換。否則，即使持續留在職場，也可能陷入比退休更深的失落。

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