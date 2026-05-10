中東戰事推高氣源成本 台電：5月起每月天然氣成本增加130億元

中東情勢動盪影響荷姆茲海峽船隻運行，影響國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格高漲。示意圖。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕受中東戰事影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格處在高檔，中油4、5月連續2個月調漲電業用戶的天然氣價格，台電發言人蔡志孟指出，台電使用天然氣佔比頗高，台電自5月起，氣源成本每月增加130億元。

中油4月針對工業用戶氣價調漲5％，針對電業用戶調漲41.58％，民生用戶則持續凍漲；中油5月則對民生用戶、工業用戶天然氣價格不予調整，由中油持續吸收，但對電業用戶合理反映高漲的5月電業用戶天然氣價格調漲9.34%。

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蔡志孟今受訪表示，中油4月調整電業用戶天然氣價格41.58％，5月再調了9.34％，台電估算今年每月天然氣成本，4月起會增加100億元、5月會再多增加30億元，也就是說「從5月起，其實天然氣成本會增加每個月約130億元」，對台電財務有所影響，但整體影響程度也是要看中東戰事影響，如果儘早結束也是大家所期待。

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