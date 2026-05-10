年薪238萬被降職淪「看下屬臉色」 60歲高管不爽怒辭殘酷下場曝

當長期依附於職位與組織的人，一旦失去頭銜，若缺乏新的社會連結與角色，很容易陷入空虛與孤立。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名60歲男子曾經是手握權力與高薪、年收高達1200萬日圓（約新台幣238萬元）的企業高階主管，卻在59歲後瞬間失去舞台，從「部長」變成組織邊緣人，揭開了高階白領在退休前後最殘酷的斷崖式落差。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的山崎浩二（化名）曾任建材公司營業部長，在職時年收入約1200萬日圓，長年主導業務決策，是公司核心人物。他原本相信，自己將一路透過再雇用制度工作至65歲，穩定延續職場人生。

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然而，命運在59歲的退休年紀時瞬間翻轉。他被降為一般職務，原本的部屬如今成為上司，甚至直接否定他的建議，他表示「我才發現，自己被尊重的原因不是能力，而是頭銜。」

無法適應角色轉變的他選擇提前退休，原以為憑過往經歷能在外部市場找到高薪顧問職缺，但現實卻截然不同。仲介提供的工作，多數薪資僅為過去的一半以下，若想維持高收入，則多為體力勞動型職缺。他坦言「那一刻我才明白，我的價值其實是公司給的，不是市場認可。」

退休後，他的生活徹底改變。過去充滿應酬、會議與社交活動的日子不復存在，取而代之的是長時間獨處。原以為累積的人脈會延續，但聯絡卻在離職後迅速消失。他說「電話不再響，邀約也消失，只剩下廣告郵件」、「那種被世界抽離的感覺，比失業更可怕。」

雖然經濟上仍有一定積蓄與退休金，但真正難以承受的是心理落差。白天獨坐客廳、盯著電視成為日常，他甚至開始避免白天外出，擔心鄰居的眼光，他無奈地說「我好像變成透明人了。」

專家指出，這類案例的核心問題並非金錢，而是「身份喪失」。當長期依附於職位與組織的人，一旦失去頭銜，若缺乏新的社會連結與角色，很容易陷入空虛與孤立。如今，山崎正在嘗試重新調整生活節奏，但他仍坦言，那段從巔峰瞬間墜落的經歷，至今難以釋懷。

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