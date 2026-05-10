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存1千萬養老卻撐不住！64歲全職主婦「被迫重返職場」現實好殘酷

2026/05/10 18:02

老後風險不僅取決於資產總額，更關鍵在於現金流與支出不確定性。（示意圖，彭博）老後風險不僅取決於資產總額，更關鍵在於現金流與支出不確定性。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對60多歲夫妻，原本手握約5000萬日圓（約新台幣991萬元）資產，自認已經具備「安心退休條件」，卻在退休後因支出壓力與資產持續減少，生活認知全面翻轉。64歲妻子甚至在結婚30多年、長期未工作的情況下，重新踏入職場，揭開「越活越怕」的老後真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的誠一（化名）與64歲妻子冴子（化名）原本認為，房貸清償、穩定年金加上5000萬日圓存款，足以支撐安穩退休生活。兩人每月合計年金約24萬日圓（約新台幣4.8萬元），初期甚至還能享受旅遊與外食，生活看似無虞。

然而，轉折點出現在一次家庭財務檢視。誠一在查看存摺時發現資產「比想像中減得更快」，開始意識到問題不單是收入，而是長期支出結構正在侵蝕存款，坦言「下降幅度比我預期的還要大」。

對這對夫妻而言，更糟糕的是，許多壓力來自「突發性支出」。房屋修繕、設備更換與醫療費接連出現，每一筆動輒數十萬日圓，使原本認為穩定的財務狀態開始動搖。冴子回憶「一開始只是覺得數字在變少，但後來變成一種不安。」

在持續的不確定感下，64歲的她開始重新思考人生選擇。長達30多年未工作的她，最終只好選擇重新投入就業市場，尋找兼職工作以增加收入與安全感。

她前往就業服務機構尋找適合的短時工作，目前已開始每週約3天的兼職工作，收入雖然有限，但她強調心理層面的改變更為重要，她認為「比起金額，更重要的是安心感。」

誠一最初對妻子重返職場感到意外，但後來也逐漸接受這項決定。他表示，家庭財務因此獲得些微緩解，更重要的是兩人重新找到面對未來的方式。

專家指出，這類案例顯示老後風險不僅取決於資產總額，更關鍵在於現金流與支出不確定性。一旦醫療與生活成本上升，即使資產達數千萬日圓，也可能產生強烈心理壓力。這對夫妻的經歷也反映出一個現實，退休生活的安全感，不只是「有多少錢」，更是「錢會如何被使用與消耗」。

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