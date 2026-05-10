台積電上榜！外媒點名5月最看好「這2檔」 狂吞AI最大紅利

外媒點名5月最看好2檔受益於AI熱潮的半導體股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，在AI熱潮帶動下，半導體產業持續成為全球資本市場焦點。根據預估，全球半導體產業規模將從2026年的8910億美元，成長至2030年接近1.3兆美元。而外媒看好，在這波AI浪潮中，最受關注的2大半導體企業分別是台積電（TSMC）與博通（Broadcom）。分析認為，兩家公司在AI供應鏈中扮演關鍵角色，未來仍有望持續受惠。

台積電（TSMC）

雖然近期英特爾（Intel）與美光（Micron）也因資料中心需求成長受惠，但整體而言，過去幾年受AI熱潮影響最大的晶片公司，仍是台積電。根據研究機構Counterpoint Research數據，台積電目前掌握全球約72%的晶圓代工市場，占據壓倒性優勢。

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這樣的地位，主要來自其技術領先與龐大產能。由於建設晶圓廠需要龐大資本與多年時間，讓台積電形成極高競爭門檻，也因此持續獲得全球頂尖晶片設計公司訂單。

台積電最新財報顯示，今年第一季營收年增40%。雖然智慧手機與汽車晶片需求下滑，但AI晶片需求強勁，成為成長主因。同時，高階AI晶片也帶動獲利能力提升，公司毛利率達50%。

展望未來，台積電預估全年營收成長將超過30%。公司認為，「代理型AI（Agentic AI）」的興起，將帶動下一波需求爆發。由於AI代理能自主規劃與執行任務，未來將產生大量資料運算需求，進一步推升高效能晶片需求。

不過，市場也提醒投資人需留意地緣政治風險，以及半導體產業本身具備的景氣循環特性。即便如此，憑藉技術、產能與執行力，台積電仍被視為AI浪潮中最具長線優勢的企業之一。

博通（Broadcom）

相較於台積電受惠於整體晶片需求成長，博通則聚焦於「客製化AI晶片」與高速網路設備市場。隨著大型科技公司（Hyperscalers）為降低成本並提升特定AI任務效率，客製化晶片需求快速升溫。這類晶片在某些AI工作負載下，可能比通用GPU更具效率。

博通正因這波趨勢受惠。公司第一季營收年增29%，管理層更預估第二季營收成長將加速至47%。目前，包括Google、Anthropic、Meta、OpenAI等客戶，正計畫於2027年前新增約10GW資料中心容量，若計畫持續推進，將大幅推升AI晶片需求。

除了晶片本身，博通另一大成長動能來自高速網路設備。AI資料中心需要大量高速傳輸元件，博通旗下Tomahawk系列乙太網交換器，已成為大型AI叢集的重要基礎設施。公司預計明年推出Tomahawk 7，網路傳輸速度將再翻倍。

此外，博通也透過VMware Cloud Foundation等軟體平台，建立高毛利、可持續性收入來源。上一季自由現金流占營收比重高達41%。

當然，博通仍存在風險，包括過度依賴少數大型客戶，以及在網路設備領域面臨輝達等競爭對手壓力。不過，分析認為，博通多年來已建立穩固市場地位，在AI基礎建設持續擴張下，仍具備長期成長潛力。

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