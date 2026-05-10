台電logo臨摹于右任真跡？ 台電副總親口說

台電副總經理蔡志孟指出，台灣電力公司6個字確實是于右任過去為台電題字的墨跡流傳下來。（中央社）

〔記者廖家寧／台北報導〕各界關切台灣電力公司logo的六個大字是否是書法名家于右任為台電題字的「真跡」？還是由于右任的字帖「集字」而成？台電副總經理蔡志孟今（10）日證實，確實是于老墨跡流傳下來，但現在通用的六個字版本確實也是當時台電員工在「遍尋不到原稿」時「臨摹」而成。

談及近期于右任墨寶真跡爭議，蔡志孟今受訪說明，于右任民國42年時擔任監察院長，台電高層向于老求寶，台電當時新的建築物、服務所陸續完成，因此希望于右任為台電題字增添光彩，也讓台電各地建築物都存有于老墨寶，于老那時也非常同意，也就贈字給台電，後來民國45年適逢台電10週年，于老也有致贈祝賀台電10年的墨寶，相關資料也可佐證，「台電其實從民國42年贈字後的一段時間幾乎都是用于院長贈的字體」。

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蔡志孟續說，于老是在民國53年辭世，後續也無法再為台電題字，所以後來台電都是用于老既有的字跡在刊物、建物運用，時序來到民國82年，台電要建立CIS（企業識別系統），但因年代久遠于老原稿確實真的找不到，所以找了之前發行的各種刊物找到于老墨跡，「我們同仁去把它臨摹而成」。

蔡志孟表示，台灣電力公司六個書法大字是當時由台電同仁搜集于老墨寶臨摹而成，所以總歸來講，台灣電力公司六個字確實是于老墨跡流傳下來，但現在通用的六個字版本確實也是台電員工在遍尋不到原稿時臨摹而成。

蔡志孟指出，觀察民國82年以前的台電刊物，不管是由左至右或由右至左，台灣電力公司六個字或多或少、一筆一勾一勒就有點不同，台電其實是在民國82年才統一使用現在大家看到的版本。

蔡志孟重申，台電新舊logo並蓄兼容，對於未來使用方式，台電公司也定調非常清楚，新logo用於數位化、電子化產品，台電在各地原有建物、招牌、人手孔蓋、台電公務車等仍都沿用舊logo，「不用擔心，于老的六個字其實永遠還是在台電相關建物」。

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