中國Q1黃金產量下滑 消費逆勢成長

儘管黃金產量下降，中國黃金消費在第1季仍達303.292公噸，年增4.4%。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國黃金協會週六（9日）公布最新數據，2026年第1季中國黃金產量較去年同期下降，主要受到安全檢查與維修作業影響，部分冶煉廠因此暫停生產。不過，同期黃金消費卻逆勢成長，顯示投資需求依然強勁。

《路透》報導，根據數據顯示，今年第1季中國來自國內及進口原料的黃金總產量為136.23公噸，年減3.3%。其中，中國國內黃金產量為81.065公噸，較去年同期下降7.1%。

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黃金產量下滑的原因主要與中國安全監管加強有關，多家冶煉廠因接受檢查或進行設備維修而短暫停產，影響整體供給。

然而，儘管黃金產量下降，中國黃金消費在第1季仍達303.292公噸，年增4.4%。其中，金條與金幣需求大幅成長，達202.062公噸，年增46.4%，成為帶動整體消費的主要動力。

相較之下，黃金珠寶消費則明顯下滑，降至84.62公噸，年減37.1%，顯示消費結構正出現轉變。

中國黃金協會指出，投資型需求持續強勁，金條與金幣逐漸成為市場熱門選擇，且透過銀行通路銷售的金條數量顯著增加，反映投資者對黃金資產的興趣提升。

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