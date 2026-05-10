于右任墨寶恐不復見？ 台電澄清：原有建築仍沿用

台電企業識別。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年適逢台電80週年，也啟動企業識別更新。各界關切書法名家于右任為台電題字的墨寶恐不復見，台電副總蔡志孟表示，于老墨寶也是大家的共同記憶，因此現在的做法是新舊並蓄兼容，各地原有建物、人手孔蓋、台電公務車等仍都沿用舊logo，新logo則用於數位化產品。

蔡志孟表示，經濟部是在2023年組改，也更新單位logo識別，國營事業台電也跟著更新企業識別。企業識別其實民間企業也很常見，logo或字體也與時俱進，現在為了響應綠能、數位化，原來的標示確實有調整的需要。

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談及招標過程，蔡志孟強調，「確實是採公開招標，也不是台電獨自去找哪家廠商來做，是透過政府採購法公開招標的程序」，得標後也有前端設計構思、後端應用部分，其中涉及工作項目繁多。

蔡志孟強調，新舊logo仍註冊著，仍屬於台電，舊的不會棄之不用，新的logo是用於電子化、員工名片、刊物等數位化產品上。舊logo仍會沿用，包括建築物、人手孔蓋、台電公務車等都維持舊logo，「因為這也是大家的記憶，書法有書法的好，這個其實我們也認同」，現在的做法是新舊並蓄兼容。大家很在乎台電會不會花很多錢，但其實各地原有建物都是沿用舊logo。

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