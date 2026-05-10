加密貨幣監管法案長期卡關 美國參議院本週審議

美國參議院本週將審議長期卡關的加密貨幣監管法案。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國參議院預計於5月14日召開銀行委員會執行會議，審議長期未決的加密貨幣監管法案《Clarity Act》，該法案旨在為加密資產建立更明確的監管框架，並釐清金融監管機構的職權範圍，同時處理加密產業與銀行業之間的政策分歧。

報導指出，若《Clarity Act》最終立法通過，將進一步明確加密資產在美國金融監管體系中的分類與監管歸屬，包括界定加密代幣在何種情況下屬於證券、商品或其他金融工具，市場普遍認為此舉可能有助於提升監管確定性，並支持數位資產應用發展。

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然而，該法案相關條款引發銀行業團體反對，認為可能削弱傳統銀行存款吸引力，並導致資金自受監管金融體系外流。銀行業團體近期亦展開遊說行動，希望修正被視為「漏洞」的條款，指出現行制度允許中介機構對穩定幣支付利息，可能對金融穩定構成影響。

加密業者則主張，若限制交易所等第三方機構提供穩定幣相關收益，可能對市場競爭環境造成不利影響。

市場關注《Clarity Act》法案能否在美國國會選舉週期前取得進展。眾議院已於去年通過其版本法案，但參議院仍需於2026年底前完成立法程序，方可提交總統簽署。

目前《Clarity Act》法案在參議院內仍存在跨黨派分歧。部分民主黨議員關注反洗錢規範強度及政治人物參與加密資產活動可能引發的利益衝突問題，相關議題預料將成為審議焦點。

在參議院表決層面，《Clarity Act》法案需取得跨黨派支持，包括至少7名民主黨參議員同意，方有機會通過。

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