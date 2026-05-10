不到4萬也能當地主！ 彰化農地標售最小不到4坪 地點曝光

縣府公告標售農地重劃區土地，圖為芳苑路上北重劃區芳頂段農地，是這次標售面積最大的一筆。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府即日起到5月28日公告今年第1次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，將於5月29日開標；這次共標售20筆農地，面積都不大，其中一筆最小面積不到4坪，底價也不到4萬元，對想置產成地主的民眾來說，不失為好機會，不過，也有3筆面積超過400坪，底價從244萬多元到425萬元都有，坵塊方整、面積相對大，對想擴大耕作規模的農民，或想體驗農耕生活的退休族，也是不錯的進場時機。

縣府進行今年第一次農地重劃區土地標售，芳苑路上北重劃區農地，面積夠大適合規模耕作。（縣府提供）

地政處表示，這次標售土地分布於芳苑鄉、埔鹽鄉、福興鄉等7個鄉鎮，全採現況標售，農地重劃後土地具備臨路便利、灌排完善及產權清楚等優勢，適合農業經營使用，這次標售底價每平方公尺介於1344元至7560元之間（換算每坪單價約4400元至2萬5000元不等），面積最小的一筆在田中鎮外三塊厝重劃區的新外三段85地號，12.84平方公尺（約3.88坪）底價3萬9804元。

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這次面積超過400坪有兩筆在芳苑鄉。（縣府提供）

本次面積相對較小，不乏是畸零地，但芳苑鄉芳頂段87-1地號（約1586平方公尺）、芳興段188地號（約1419平方公尺）及田中鎮新外三段104地號（約1332平方公尺）這3筆農地，面積都超過400坪，面積最大的就是芳苑路上北重劃區的芳頂段87-1地號，約480坪土地底價244萬多元，換算每坪才5000多元。

標售面積超過400坪，其中一筆在田中鎮新外三段。（縣府提供）

地政處強調，抵費地及零星集中土地按現況標售不交耕，投標人應自行前往勘查，得標後抵費地如有地上、地下物由得標人自行處理，現況實際情形縣府不負瑕疵擔保責任，提醒有意投標者務必親自現場會勘，了解土地現況與周邊環境，考慮清楚後再投標。

縣府公告標售今年第一次農地重劃區土地，釋出20筆，小面積居多。（縣府提供）

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