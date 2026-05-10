再生能源業務強勁成長！中美晶首季EPS1.83元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕在子公司環球晶（6488）、宏捷科（8086）、朋程（8255） 、台特化（4772）等繳出亮麗成績單，母公司中美晶（5483）近期股價開始回溫，中美晶首季營收193.8億元、年增0.04%，稅後淨利11.3億元、每股稅後盈餘（EPS）1.83元；中美晶表示，去年組織重整透過「製造＋服務」雙軌布局，加速再生能源事業發展，今年第一季再生能源營收13.5億元、年增75.5%，成長動能強勁。

中美晶指出，在宜蘭的全資子公司續日積極切入如低軌衛星等高技術門檻應用，同時持續深耕台灣屋頂型太陽能市場，防火型模組已量產出貨，強化產品安全性與差異化優勢，推動製造事業成長；子公司續升綠能打造涵蓋創能、售能、儲能及節能的一站式能源服務平台，以完整能源整合解決方案協助企業邁向低碳轉型，截至今年第一季底，旗下售電公司續興與艾涅爾累計簽訂綠電合約近220億度。

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至於子公司方面，環球晶圓全球12吋產線維持滿載，中小尺寸晶圓稼動率同步提升，8吋需求回溫並有望帶動6吋逐步復甦，推升整體產能利用率與出貨動能；台特化在先進製程擴產與AI應用帶動下，矽乙烷等特用氣體需求持續提升，新產品無水氟化氫（AHF）同步放量，首季營收8.6億元、EPS為1.33元。

而宏捷科在高階手機及Wi-Fi 7需求帶動下，PA產品組合升級，並同步拓展無人機、低軌衛星及光學雷達（LiDAR）等非PA應用，第一季營收12.2億元、稅後每股盈餘為1.51元；朋程受惠於車用48V系統與插電式混合動力車（PHEV）滲透率提升，營收穩定成長，同時積極布局AI伺服器與高壓直流電（HVDC）應用，第一季營收20.4億元、稅後每股盈餘為1.7元。

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