今年以來台股漲四成!

台股基金績效暴衝、至少90%起跳。（資料來源:Lipper）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股站穩4萬1千點大關，細算今年以來漲幅超過40%，台股基金績效則同步起飛，今年以來漲勢更超越大盤至少逾2倍，最少90%起跳，以類型來看，一般型最佳、中小型居次，再者為科技型、店頭型，反映出台股這波超強多頭加持下，經理人選股才是績效勝出的王道，基金類型反而其次。

玉山投信指出，台股持續創歷史新高，台股基金也替投資人繳出亮麗報酬，但也有不少投資人擔心，台股已經站上4萬點之上的新天價，現在投資台股是否有追高之虞？事實上，投資台股關鍵不在指數高低，而在成長動能是否延續，在AI帶動的科技成長性未見到反轉前，投資人不妨持續採取定期定額方式，穩健參與指數成長行情。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，AI確實是驅動今年來台股多頭的重要引擎，不過隨著時間推移，將從過往的「AI預期」走向「AI驗證」，必須視AI能否真正落實在企業獲利數據上，重點需觀察四大雲端業者對於未來資本支出的展望，以及後續代理AI落地後，是否能加速雲端業者的營收轉化效應，對於台廠供應鏈將是非常關鍵的指標。

就目前而言，王偉哲認為，Google拿下2000億美元算力大單，馬斯克Terafab逾千億美元的投資計畫，持續確立AI與半導體族群的長線紅利，加上川普拋出與伊朗達成協議的可能性，以及即將到來的訪中之旅，有助於緩解地緣政治風險，另外，美國ADP就業數據強勁反映出美股基本面仍相當強韌，在這些利多加持下，台股暫時沒有轉弱的跡象。

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