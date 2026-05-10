FDA局長恐遭撤換？傳川普已點頭 白宮人事再起波動

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長梅卡利（Marty Makary）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引知情人士消息報導，美國白宮已批准一項可能撤換美國食品暨藥物管理局（FDA）局長梅卡利（Marty Makary）的計畫，這可能成為聯邦衛生部門近期又一次高層人事變動。

《華爾街日報》上週五（8日）率先報導，川普政府內部已討論撤換梅卡利的可能性。其中2名白宮顧問指出，目前相關決定尚未最終定案。但另有一名接近白宮人士則表示，他們已被告知梅卡利「將離任」，且川普已簽署相關決策。

請繼續往下閱讀...

面對外界盛傳梅卡利即將遭撤職，白宮並未公開替他辯護。不過，川普上週五（8日）晚間被媒體問及是否將另尋FDA新領導人時回應：「不，不會。」

消息人士指出，白宮高層近期確實曾討論潛在接替人選，但同時強調最終決定權仍在川普手中，而總統過去亦曾在最後階段調整人事決策，因此此案仍存在變數。

對於相關報導，白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普已組建「歷史上最具經驗與能力的政府團隊」，並強調政府持續專注於為美國人民帶來成果。至於負責監管FDA的美國衛生與公共服務部（HHS），目前尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法