主動式ETF績效失色 5月跑輸被動型ETF

主動式ETF績效失色!五月跑輸被動型產品。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股8日盤中大幅震盪，終場下跌329.84點、以4萬1603.94點作收，有趣的是，觀察5月以來主動式ETF開始跑輸被動型ETF，元大台灣50正2（00631L）報酬率13.5%、元大高股息（0056）報酬率9.7%、元大台灣50（0050）報酬率7.2%，主動統一台股增長（00981A）報酬率2.2%。

法人分析，近期市場相關政策都牽動主、被動ETF表現，包括金管會放寬台股基金、台股主動式ETF單一個股上限從10%調至25%，市場認為資金活水將流向權值股，更有利於市值型ETF長線表現。

請繼續往下閱讀...

此外，台股主動式ETF持股本益比過高問題也開始浮現，過去推升報酬率的中小型股狂飆，但5月以來開始重挫，拖累表現；法人指出，隨著AI熱度高漲，AI概念股受主動資金湧入帶動，股價已超前反映企業未來2年以上成長性，一旦出現獲利了結將面臨調整壓力，未來與市值型ETF表現可能出現顯著差距，投資人進場前還是得考慮清楚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法