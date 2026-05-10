Nike遭控未退還關稅退款 美消費者提集體訴訟

美國運動用品製造商耐吉（Nike）近日遭美國消費者提起集體訴訟。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國運動用品製造商耐吉（Nike）近日遭美國消費者提起集體訴訟，指控該公司先前因關稅調漲商品售價後，未將後續可能取得的關稅退款回饋給消費者。

《路透》報導，在這起擬議中的集體訴訟中，消費者主張，美國最高法院今年2月裁定撤銷部分由美國總統川普（Donald Trump）依據《國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act）》實施的廣泛關稅措施後，Nike預期可獲得可觀的關稅退款，但公司至今尚未承諾，會將先前因關稅而向消費者多收的費用退還。

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Nike過去曾表示，由於川普政府的關稅政策，其進口商品額外負擔約10億美元（約新台幣313億元）關稅成本。消費者指出，Nike為抵銷相關成本，曾調漲部分商品價格，其中鞋款調漲5至10美元（約新台幣157元至313元），部分服飾則上調2至10美元（約新台幣63元至313元）不等。

消費者認為，Nike若一方面保留因漲價而增加的收入，另一方面又透過政府退還關稅獲得補償，形同對同一筆成本取得「雙重補償」。

目前，此案已向美國俄勒岡州波特蘭聯邦法院提告。對此，Nike尚未回應媒體置評請求。

報導指出，除了Nike之外，美式賣場好市多（Costco）與雷朋（Ray-Ban）太陽眼鏡母公司EssilorLuxottica等企業，也因類似原因遭消費者提告，指控未將關稅退款利益反映在商品價格上。

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