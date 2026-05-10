二度賣南電引爆賣壓?南亞:並無加碼釋股、僅剩餘額度重新公告

二度賣南電引爆賣壓?南亞:並無加碼、僅剩餘額度重新公告。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕南電（8046）5日公告大股東南亞（1303）申報轉讓5959張持股，「準千金」南電立刻連跌三天，上週五以854元作收，更被市場虧「200億元落袋」，南亞喊冤表示「只是依規定公告上次處分案的剩餘額度，沒有加碼」。

3月11日南亞董事會決議處分1萬9385張南電，執行期間為3月12日至12月31日，3月11日南電收盤價為470.5元，而5月5日股價來到997元，當日盤中更一度衝上1035元，然而，5日傍晚南亞隨即公告申報轉讓5959張，市場譁然。

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5日大股東申報轉讓公告後，市場以為南亞要再度加碼處分南電持股，隔天開盤後股價下跌。南亞則表示，3月董事會通過處分南電1萬9385張，目前已完成出售1萬3426張，由於南電近日將召開董事會，有一定期限不能賣股，剩下未調節的股權額度需重新公告才能執行，所以5日只是依規定公告「未出售的剩餘額度」，沒有二度加碼賣股，請外界不要誤會。

同時，南亞也說，處分南電並不會認列處分利益，也不影響每股稅後盈餘（EPS），而是會列入未分配盈餘，更沒有所謂「南亞賣南電、200億元落袋」這種事。

正值市場慌亂之際，美系外資最新報告則指出，ABF載板產業進入強勁的價格上行周期，情況類似2020-2022年盛況，看好南電毛利率可大幅成長，今年有望賺兩個股本，列入確信買進名單，目標價上看1115元。

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