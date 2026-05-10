忘了輝達吧！4家AI硬體商漲幅皆逾100％成華爾街新寵

初次上稿05-09 23:38 更新時間05-10 06：48

英特爾今年以來漲幅達217%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕自2022年底ChatGPT問世以及生成式人工智慧（AI）熱潮興起以來，輝達獨領AI基礎建設浪潮風騷，並使其躍居為全球市值最大企業。儘管輝達將持續發展，但華爾街的目光已轉向在AI發展初期一些被視而不見的企業。

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CNBC報導，過去一週的股市表現印證了瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）的「AI領漲換班」的說法。晶片製造商超微與英特爾週線收漲約25%，記憶體大廠美光跳漲逾37%，光纖電纜製造商康寧也漲約18%。

這4家公司今年以來全漲逾100%。英特爾漲幅達217.15%居冠、美光漲136.76%，超微103.7%、康寧106.8%。而輝達漲幅略微領先那斯達克，今年以來漲14%，本週上漲8%。

報導說，投資人將資金擴散到更多硬體公司，顯示押注AI牛市將持續更長時間，以及資料中心未來幾年將需要更廣泛的先進元件。全球記憶體短缺推升價格，致使美光這家47年的公司，從沈寂多時轉變為過去12個月最熱門的交易之一。

美光市值本週首次突破8000億美元關卡，過去1年股價飆漲逾750%。執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）說，由於供應問題，關鍵客戶只能獲得「其需求的50%至3分之2」。

除了記憶體之外，中央處理器（CPU）的需求也異常暢旺。之前因模型開發商OpenAI、Anthropic以及雲端巨頭Google、微軟與亞馬遜搶奪輝達的繪圖處理器（GPU），使得CPU一度被市場忽視。

如今，隨著動能從聊天機器人轉向AI代理，CPU重返焦點。美國銀行估計，數據中心CPU的市場規模可能從2025年的270億美元翻逾1倍至2030年的600億美元。

超微近期的季度財報突顯該新興趨勢。執行長蘇姿丰表示，超微預期未來3至5年，其在伺服器CPU市場的成長將達35%，高於去年11月成長18%的預測。

英特爾上月股價創下最佳單月表現，翻漲逾1倍，並持續維持該動能，本月初上漲33%。在5日彭博披露，蘋果與英特爾、三星討論生產部份產品晶片後，股價飆漲13%，8日華爾街日報報導，蘋果已與英特爾達成相關初步協議，英特爾股價再度飆漲14%。

近日慶祝成立175週年的玻璃製造商康寧，6日與輝達簽署32億美元投資協議，將開發3座專供光學技術的新廠。今年初，康寧也與Meta簽訂60億美元、為期至2030年的協議，以為Meta的AI資料中心提供光纖電纜。

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