美消費者信心降至75年最低 聯準會料轉鷹抗通膨

美國就業市場趨穩，聯準會的關注焦點將轉向通膨。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國4月遠高於預期的就業報告，再次顯示聯準會（Fed）的當務之急是一般民眾越來越難以承受的生活成本上升，此發展將壓縮近期降息空間。

CNBC報導，美國8日公佈，4月新增11.5萬非農就業人口，遠高於預期的5.5萬人，顯示就業情勢趨穩，足以降低降息壓力。

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然而，相較之下，沒有證據表明通膨狀況同樣樂觀，進而促使聯準會採取較鷹派立場。高盛資產管理多元固定收入主管羅斯納（Lindsay Rosner）說，「基於就業市場似乎回到正軌，聯準會將轉而關注抑制通膨上升的風險」。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）8日表示，他對當前的通膨趨勢感到疑慮，他說，「我們已連續5年通膨高於聯準會的2％目標，去年打擊通膨沒有進展，過去3個月不降反升」。

密西根大學調查顯示，本月消費者信心指數初值降至48.2，從4月終值49.8下滑，也低於路透預期的49.5，並創1952年11月有紀錄以來最低點。

密大消費者調查主任徐薈安（Joanne ⁠Hsu）說，消費者持續感受成本壓力，主因在於節節升高的汽油價格，除非供應干擾完全解決、能源價格下降，否則中東緊張降溫不可能提振消費者信心。

事實上，伊朗戰爭不僅衝擊原油供應，也使企業難以取得肥料、氦氣與鋁等關鍵大宗商品，結果推升相關商品價格。

紐約聯邦儲備銀行公佈的全球供應鏈壓力指數顯示，4月數據從3月的0.68飆升至1.82，創2022年以來最高水準。

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯（John Williams）說，「這與2021年全球經濟從疫情復甦時，所經歷的嚴重短缺與供應鏈干擾狀況如出一轍」。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根（Lorie Logan）也呼應該疑慮，表示「中東衝突升高供應鏈干擾拖長或反復發生的可能性，從而進一步造成通膨壓力」。

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