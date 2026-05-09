新安東京海上產險攜手中信兄弟 守護百萬象迷行車安全

新安東京海上產險董事長室日籍秘書長一色 浩一（右2）及徐柏園副總經理（左2），攜手中信兄弟象隊內野手楊祥禾（左1）與吉祥物小翔（右1），共同揭開球賽序幕。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險公會積極宣導汽機車駕駛投保強制險，新安東京海上產險⁠更將職棒賽事與強制險觀念結合，鎖定職棒百萬象迷，盼提升民眾對行車基本保障與續保重要性的認知。

新安東京海上產險8日晚間於台中洲際棒球場，舉辦「守護百萬象迷行車安全」活動，與中信兄弟主場賽事結合，透過球場互動推廣強制汽車責任保險觀念。

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當天由新安東京海上產險董事長室日籍秘書長一色浩一擔任開球投手、副總經理徐柏園擔任打者，藉由開球儀式強化行車安全宣導。

產險業者表示，強制險屬政府依法要求車主投保的基本保險，主要提供交通事故受害人基本保障，但市場上總有部分車主因疏忽忘記續保，導致面臨罰鍰甚至保障空窗。

為提升民眾續保意識，新安東京海上產險在球場推出「強制險到期通知預約」活動，球迷只要掃描球場大螢幕QR Code、填寫相關資料，即可獲得中信兄弟球員限量的飄帶扭蛋紀念品。期待透過趣味互動，讓球迷在為中信兄弟應援的同時，也能即時檢查自身強制險狀態，避免因忘記續保而衍生罰款或保障空窗，真正將「心安」無縫嵌入金融服務場景中。

新安東京海上產險表示，該公司長期深耕運動族群，今年獲教育部「運動企業認證」，將運動與健康融入企業營運核心，鼓勵員工在工作中積極創造將運動融入日常職場環境，且透過內部運動社團、健康促進計畫及外部大型賽事合作，強化「健康、幸福、永續」三大核心理念。

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