美光勢如破竹市值衝破8400億美元 1週漲贏41年好狂

美光業績及股價表現不凡。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於記憶體狂潮，美光股價大噴發，週五（8日）勁揚 15.52%，市值衝到 8422 億美元，超越摩根大通，登上美國第 12 大企業。從歷史數據觀察，美光花了超過 41 年時間，才讓市值首次達成 2000 億美元大關，然而，一週前，美光市值突破 6000 億美元，經過短短1週市值就增加超過2000億美元，相當驚艷。

隨著人工智慧（AI）熱潮帶動需求暴增，記憶體市場出現供不應求的情況。記憶體廠商正享受AI帶來的前所未有的順風。

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美光今年來股價飆漲161%，過去一週相當走勢凌厲，短短5個交易日狂飆37.7%，成為 2008 年 12 月以來最強勁的單週表現。

光是週五（8日）當天，美光股價就勁揚 15.52%，市值衝到 8422 億美元，超越摩根大通，登上美國第 12 大企業。

數據顯示，美光花超過 41 年時間，才讓市值首次達成 2000 億美元大關。然而，一週前，美光市值正式突破 6000 億美元，8日市值就衝到 8422 億美元，短短1週市值增加超過2000億美元。

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