台北101登高賽台日友好！貿協邀日籍友人入隊登高

日本松原市貴賓一同前來參觀101垂直馬拉松，並贈送松原市吉祥物Mackie。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「2026台北101公益垂直馬拉松」於今（9）日盛大登場。外貿協會（簡稱貿協）連續四年由董事長黃志芳親自率隊挑戰，今年以24分01秒創個人最佳紀錄。

貿協去（2025）年辦理大阪世博TECH WORLD館期間分享參與台北101垂直馬拉松的經歷，大阪府松原市市長澤井宏文深感興趣，今年便偕同松原市觀光協會代表理事松本光代等人前來參觀，松原市政府市長室室長橋本明，以及企劃政策課課長井內岳郎更加入貿協隊伍參賽。

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兩位日本友人通過終點時雖然滿頭大汗，臉上卻掛著笑容。井內岳郎表示，一路跟隨黃志芳的腳步，覺得董事長爬得好快；橋本明則表示，從來沒有參加過任何馬拉松，第一次就在臺灣體驗賽事，真是太棒了！

黃志芳表示，此次日本友人跨海來臺參與活動，不僅延續雙方在大阪世博期間建立的深厚情誼，也讓體育交流成為臺日互動的另一種語言。挑戰台北101垂直馬拉松所代表的「追求卓越、勇於挑戰」精神，也與貿協協助臺灣企業拓展全球市場的信念不謀而合；唯有具備強健體魄與堅定意志，才能在國際經貿舞台上站穩，並再創高峰。

去年創下貿協隊伍最佳成績的李先生，今年維持17分鐘的超佳成績，表示明年還要繼續突破自我；去年因腳傷無法參與賽事的江小姐則分享，雖然平時都有在國貿大樓練習，在通過起跑線時想到要挑戰88樓仍覺得遙不可及，沒想到轉眼間就抵達終點；今年被同事「推坑」、首次參賽的吳小姐表示，爬的時候非常後悔，但是抵達終點的時候真的覺得自己很棒。

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