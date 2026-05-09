聯邦銀行「聯邦同心 做伙愛媽咪」園遊會 台北盛大登場

2026聯邦銀行母親節ESG園遊會台北登場，由（左起）萊爾富總經理郭純宜、國立國父紀念館館長王蘭生、聯邦銀行總經理許維文、自由時報副社長陳進榮一同啟動光柱，點亮「聯邦同心 做伙愛媽咪」主題燈球，展現企業與社會各界攜手前行的永續願景。（聯邦銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為迎接溫馨母親節並實踐企業永續承諾，聯邦銀行9日於台北市國立國父紀念館盛大舉辦「聯邦同心 做伙愛媽咪」母親節ESG園遊會，活動融合環境永續、金融教育與親子共融三大主軸，現場逾百個多元攤位與互動體驗，還有小朋友最喜歡的東森幼幼家族與聯邦吉祥物MYKONOS，結合環境永續、親子同樂等熱議主題，活動當天吸引眾多民眾熱情參與。活動開場由聯邦銀行總經理許維文攜手國立國父紀念館館長王蘭生、自由時報副社長陳進榮、萊爾富總經理郭純宜一同啟動光柱，點亮「聯邦同心 做伙愛媽咪」主題燈球，展現企業與社會各界攜手前行的永續願景。

聯邦銀行總經理許維文表示，擴大社會正向影響力是本次活動的核心目標。現場除了號召員工共襄盛舉，更特別邀請公益與環保團體、在地農會及警政單位參與，透過近距離互動，讓民眾在支持公益的同時，也能享受充滿歡樂與溫暖氛圍。此外，許維文也在現場宣佈佳績，聯邦銀行在最新一屆公司治理評鑑中脫穎而出，榮獲上市公司前5%的殊榮。他強調，這份肯定歸功於全體同仁的共同努力，未來將秉持穩中求進的精神，實踐企業永續經營。

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聯邦銀行員工家庭日 水球大賽凝聚向心力

今年園遊會同時也是聯邦銀行「員工家庭日」，現場不僅邀請同仁攜眷共襄盛舉，更設置在地小農、環保手作及社福公益團體等100多個攤位，透過豐富的親子互動環節，讓同仁在工作之餘能與家人共度溫馨時光。員工活動高潮「水球大戰」由聯邦銀行總經理許維文率領經營團隊熱鬧開打，透過主管與同仁的參與互動，不僅炒熱現場氣氛，也展現出聯邦銀行對員工身心平衡與職場福祉的深切重視。

兒童繪圖比賽頒獎 傳遞孝親與環保觀念

今日同步舉行聯邦銀行第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪圖比賽頒獎典禮，今年賽事共吸引近4,000名小朋友參賽，比賽主題結合孝親與環保理念，透過孩子們的純真筆觸描繪出對母親與地球環境的愛與感謝，得獎者中不乏遠從中南部北上參與授獎儀式，顯示聯邦銀行舉辦多年繪圖比賽在校園之間累積的良好口碑，更展現長期推動兒童藝術教育的斐然成效。

讓ESG變有趣 邊玩邊學環保x防詐x公益

因應環保減碳趨勢，今年園遊會全面採用「無紙化數位點券」，以實際行動愛護地球、降低碳排放量。現場還安排多項ESG互動教育活動，包括「保育總動員」生態互動區，教育推廣環頸雉、石虎等保育類動物，深化民眾環保意識；「永續工坊」則透過環保手作體驗，讓民眾從實做中學習永續知識。除此之外，現場也邀請綠色和平基金會、小豆苗工作坊與在地農會設攤宣導，並推出「以書換蔬」及「回收空瓶」等ESG活動，讓環保與公益並行。

值得關注的是，因應近年詐騙案件頻傳，聯邦銀行結合金融專業設置「防詐保衛戰」體驗區，現場除了教導民眾辨識真假鈔、更運用AI資訊守門員互動遊戲，並邀請台北市警察局信義分局現身說法，宣導分享詐騙真實案例，強化民眾金融防詐意識。

為營造母親節溫馨節慶氣氛，園遊會還特別規劃「寵愛媽咪」專區，提供公益按摩、親子噴繪、人像速寫等貼心服務，並邀請東森YOYO家族、知名藝人潘若迪帶來活力四射的精采演出。此外，現場更發送彰化田尾鄉品質最佳的康乃馨花束，以行動支持在地農業並向所有偉大的女性朋友表達最真摯的感謝與祝福。

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