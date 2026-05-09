上班族快看！他們開發的AI工具會讓老闆炒你魷魚

AI持續滲透各行各業，「被AI取代工作」的討論越來越熱門。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，隨著企業競相採用AI以提高效率，工程師被要求建構、使用和部署一些工具，而他們懷疑這些工具的目的是為了取代同事、同行，甚至是他們自己。在AI浪潮下，做好自己的工作可能會助長他人失業，這群工程師正在不知不覺中成為「工作終結者」。

商業內幕報導，普雷斯伯格（Matt Pressberg）和其夥伴在Hype Lab（一家小型公關公司）的商業夥伴一起，開發一個名為瑪麗亞（Maria）的AI助手，幫助他們撰寫宣傳稿件和監控收件匣。這個AI機器人能力出眾，讓這支兩人團隊得以發揮出遠超其規模的實力。

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然而，最近一家偶爾會合作的大型公關公司找到普雷斯伯格，希望他能為公司開發並部署類似瑪麗亞的產品，而且意圖非常明確，就是想用AI代理來取代員工，使得原本打算作為內部工具使用的技術，現在可能成為「許多人的厄運預兆」。

報導說，普雷斯伯格的困境正逐漸為越來越多的員工所熟知。隨著企業競相採用AI以提高效率，人們被要求建構、使用和部署一些工具，而他們懷疑這些工具的目的是為了取代同事、同行，甚至是他們自己。儘管高層聲稱他們的AI策略旨在提升員工的工作能力，但員工往往對此並不確定。結果是，一種悄悄卻日益加劇的緊張局勢正在蔓延：做好自己的工作可能會助長他人失業。人們正在不知不覺中成為「工作終結者」。

普雷斯伯格說，他還沒決定該如何處理這個道德兩難。他和那些即將離職的人關係並不密切，而且他覺得開發這類產品的人一定不只他一個。

報導說，AI對許多員工和領導者來說都是令人興奮的工具，它蘊藏著巨大的潛力，既有已實現的，也有尚未實現的。即使是持懷疑態度的人，完全置身事外恐怕也不是個好選擇。與此同時，貿然投身其中也並非萬無一失，據悉，花旗集團最近裁員中，許多被解僱的員工都曾是其「AI領導者與加速器」計畫的成員。

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