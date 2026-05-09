不外食、不聚餐苦存1460萬！68歲阿公沒朋友喊「寂寞空虛冷」後悔了

1名日本長者極度節儉，不外食也不聚餐，存到一筆退休金後，卻感嘆生活寂寞。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在追求財務自由的路上，若將「手段」當成「目的」，恐只剩一串冰冷的數字與孤寂的生活。日本一名68歲退休阿公極度節儉不外食，朋友同事邀約全推辭，為了守住財富，選擇終身不婚，最終存到7300萬日圓（約台幣1460萬）。晚年卻非常孤獨，看到同齡人帶著孫子散步，心裡更空虛。他有感而發的說，凡事都要適度，如果為了晚年生活而犧牲現在，「最終可能會像我一樣後悔」。

日媒《The Gold Online》披露「資產充足卻心靈貧乏」的案例，獨自生活的 68 歲高木孝宏（化名），翻開存摺與證券帳戶，眼前的數字合計超過 7300 萬日圓。這對許多人來說是夢寐以求的財富，但高木臉上沒有絲毫自豪，反而吐出了一口深沉的嘆息。

請繼續往下閱讀...

高木說，以前看著存摺餘額和帳面獲利增加，是唯一的樂趣。但真正進入晚年才發現，自己其實「一無所有」，心裡空蕩蕩的。

高木大學畢業後進入貿易公司任職，堪稱教科書級的「省錢達人」。他對資產積累的執著始於 20 歲後半。當時日本正值泡沫經濟，身邊同事瘋狂出國旅遊、買名牌跑車，他卻始終如一：每天帶便當與水壺上班，一件衣服穿超過 10 年。唯一的興趣是去圖書館看書和泡大眾澡堂。

他回憶，「朋友邀旅行、滑雪，我總是用『很忙』當藉口推掉。公司的聚餐，我也以『不勝酒力』為由拒絕……其實我只是覺得那幾千塊日圓的會費很浪費。當時我深信，這才是正確的人生解答。」

為了守住財富，高木甚至選擇終身不婚。這並非沒有機會，而是他衡量後認為，「與其成家後過著沒錢的晚年，不如單身將一半以上的薪水存起來」，更令他安心。

退休後，期待已久的自由時光終於到手，高木卻發現年輕時想做的事，現在都失去衝動。現在的他，每到週末常關緊窗簾躲在家中。高木說，每當看到同齡人帶著孫子散步，心裡就湧上一陣空虛。」特別是跨年、黃金週、中元連假，這種孤獨感益發沉重。他只能在安靜的家中坐立難安，盼長假趕快結束。

高木目前的 7300 萬日圓資產，足以支撐他應對任何疾病或住進高級養老院，完全不需要為錢煩惱。這份努力換來的成果確實值得尊敬，他也笑著說：「能不給任何人添麻煩地活著，確實挺好的。」

不過，高木也有感而發的說，死的時候身價最高，其實是人生的失敗。「我應該用這些錢去讓別人開心，或是讓自己感到愉快。他認為，凡事都要適度，如果為了老年生活而犧牲現在，「最終可能會像我一樣後悔」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法