日本「鬼城」愈來愈多！空屋率將高達三分之一 外媒曝原因

日本目前有數百萬棟廢棄房屋。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據估計，未來十年日本每三件房屋中就有一件會空無一人，有些城鎮甚至現在已經變成了名副其實的「鬼城」，未來還會持續增加。為什麼日本目前有數百萬棟廢棄房屋？外媒點出人口、都市化和老屋不受歡迎等原因所造成。

根據日本總務省2023年的報告，目前日本有超過900萬件空置房屋，佔日本住房總量的13.8%，這一比例令人震驚。而且，問題還在不斷惡化：預計到2038年，每三間房屋中就有一件會空置。

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當然，每個國家都有空屋。在房地產領域，總會有空置的出租房屋和無人問津的待售房產。但日本的空置率遠高於其他已開發國家，例如美國、英國、法國和南韓。日本的特別之處在於，其相當一部分空置房產（約390萬件）完全被廢棄。

在日本，這些廢棄的建築被稱為Akiya（空屋），而且它們並非只存在於鄉村地區。像東京、大阪和名古屋這樣的大城市也遍布著成千上萬棟毫無經濟用途的公寓和獨棟住宅。

為什麼空屋率會這麼高？外媒The Hustle報導點出以下原因：

1. 人口危機

幾十年來，日本一直面臨人口下降的問題。如今，死亡率已高於出生率。如今，日本人口約1.22億，比20年前減少了400萬。聯合國預測，到2050年，日本人口可能降至1億以下。

隨著人口減少，人口老化問題也日益嚴重。日本近30%的居民年齡在65歲以上，約為世界平均的3倍。日本的年齡中位數是49歲，僅次於摩納哥，位居世界第二。許多老年公民已將房屋空置，搬進了養老院或親戚家。

2. 日本的都市化進程迅速推進

許多年輕人從農村湧入大城市。全國各地，尤其是一些小村莊，都出現了房屋過剩的情況。有些城鎮已經變成了名副其實的「鬼城」。

在德島縣偏遠的名吾郎村，人口已從300多人銳減至30人以下。剩下的村民製作了數百個真人大小的人偶，並將它們放置在廢棄的房屋前，以使村莊顯得不會那麼空曠的感覺。

在德島縣偏遠的名吾郎村，人口已從300多人銳減至30人以下。剩下的村民製作了數百個真人大小的人偶，並將它們放置在廢棄的房屋前。（取自網路）

3. 老屋不受歡迎、貶值率超高

在日本，大多數房屋在幾十年後就會完全貶值，因此老房子往往不受歡迎。日本房地產市場受「拆舊建新」文化的驅動，這種文化鼓勵頻繁的拆舊建新。事實上，日本房屋的平均壽命只有32年，而美國為55年，英國為77年。

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