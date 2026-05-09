AI太瘋了！《大賣空》本尊示警：像極網路泡沫崩盤前夕

電影《大賣空》主角原型貝瑞警告，美股對AI的瘋狂追逐，讓他想起網路泡沫破裂前的最後階段。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）警告，美國股市對AI的瘋狂追逐，讓他想起網路泡沫破裂前的最後階段。

《Investing》報導，貝瑞週五（8日）在Substack發文稱，在長途駕車過程中，一直在收聽財經節目，幾乎所有內容都圍繞AI。他說，所有人整天只在談AI，沒有人在談別的，這種市場氛圍已經變得非常危險。

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貝瑞指出，所有人都覺得自己懂AI，當前市場正被一個簡單的敘事推動。這種市場情緒已經越來越像1999年至2000年網路泡沫最後瘋狂階段。

他認為，目前市場對於經濟數據的反應已經越來越脫離傳統邏輯。週五，美國4月非農就業數據略好於預期後，標普500指數再度創新高。但與此同時，美國消費者信心數據卻跌至歷史低點附近。貝瑞認為市場並沒有真正認真分析這些數據。

知名宏觀投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）近日也將當前市場環境與網路泡沫時期進行比較。瓊斯表示，目前市場環境讓他想起1999年，也就是科技股在2000年初見頂前大約一年左右的階段。這意味着，即便泡沫風險正在積累，市場短期仍可能繼續上漲。他認爲，這輪AI牛市可能還會持續一到兩年。

瓊斯示警，如果估值繼續擴張，未來市場回檔幅度也可能非常驚人。

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