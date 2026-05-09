史無前例！科技巨頭提議出資為SK海力士建新產線、採購EUV

SK海力士上月表示，記憶體短缺恐持續至2030年。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透引述6名消息來源報導，一些全球科技巨頭積極向SK海力士接洽，提議投資其新建產線，以及資助其採購高昂的製造設備，以確保取得記憶體供應。報導說，這些提議在全球記憶體產業前所未見，突顯該元件的嚴重短缺程度。

記憶體是人工智慧（AI）資料中心、智慧手機、個人電腦與其他電子設備的關鍵元件。知情者透露，SK海力士的客戶向其提出一系列合作計畫，包括投資專用的記憶體產線、資助採購艾司摩爾（ASML）極紫外光機（EUV）先進製造設備等。

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兩名消息人士說，資金充裕的SK海力士對相關提議態度謹慎，因相關交易可能使其受制於特定買家，並要求其低價出售晶片，以換取長期穩定的營收保障。一名消息來源說，「無論是什麼類型的提議，目前可用的產能基本上是零，甚至為了特定客戶撥出一小部份產能都不可能」。

報導說，這些提議的細節為首次披露。SK海力士與其競爭對手三星電子、美光科技已表示，與客戶洽談多年期供應合約，但他們皆無透露具體細節。

SK海力士是亞洲市值第3大企業，僅次於台積電與三星，由於投資人對AI的押注持續成長，今年以來其股價已上漲154%，創歷史新高紀錄。

SK海力士獲得的提議在記憶體產業極為罕見，該產業傳統上以極端的景氣循環著稱，這使得此波記憶體榮景將比過去持續更長時間。

SK海力士與三星電子上月表示，目前的記憶體供應短缺將持續至2030年，因為記憶體製造商需要時間建立產能，才能滿足AI需求引發的「結構性成長」。

SK海力士當時說，「由於目前的供應緊繃，我們在滿足所有客戶的需求上面臨限制」，並補充，客戶要求簽署長約，以確保供應量的呼聲急遽上升。

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