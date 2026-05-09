「輝達親兒子」遭血洗！CoreWeave股價狂殺11％原因曝光了

CoreWeave股價週五（8日）大暴跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國資料中心營運商 CoreWeave是輝達投資標的，今年又追加 20 億美元入股，被市場稱為「輝達親兒子」。近日公布最新財報，上季營收高於預期，但淨損擴大，股價週五（8日）遭受重創，暴跌11.4%。

《The Motley Fool》報導，CoreWeave在7日盤後公佈第一季業績，結果喜憂參半。儘管公司銷售額超出預期，虧損卻高於預期，投資者對管理階層的業績展望也不滿意，造成8日股價狂殺。

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CoreWeave第一季營收20.8億美元，年增111.9%，優於分析師預期；但淨損達7.4億美元，年增134.9%，每股虧損1.4美元，高於市場預期的每股虧損1.2美元。

CoreWeave表示，第一季新增服務合約金額超過400億美元。管理層稱，截至第一季末，公司積壓訂單總額接近1000億美元，較去年同期增長近 3 倍。

CoreWeave預計第二季營收將在24.5億美元至26億美元之間。遺憾的是，這一目標遠低於分析師預期的營收27億美元。同時，全年營收預計在120億美元至130億美元之間。管理階層全年營收預期範圍的中位數，也低於分析師平均預期的125.6億美元。

報導說，CoreWeave的業績展望遠稱不上糟糕，但該公司長期前景仍存在相當大的不確定性。該公司近1000億美元的積壓訂單固然令人鼓舞，其債務負擔和未來的執行情況仍存在疑問。

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