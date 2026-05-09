河內買房竟慘崩10億越南盾 他嚇壞急問1事

越南河內房地產市場停滯不前，加上借貸成本上升，買家在購屋前更加謹慎。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越南河內房市停滯不前，加上借貸成本上升，買家更加謹慎。1名越南民眾自爆，由於急需用錢，詢問之後發現房價比去年12月低了10億越南盾（約台幣120萬），不知道該降價拋售，還是再等一等。專家直言，當前房市屬於買方市場，未來 6 個月內，市場不太可能回到之前過熱的狀態，若面臨財務壓力，應該優先考慮流動性和財務安全。

1名越南民眾投書《越南快訊》，稱自己急需用錢，打算出售位於河內的房子，房子佔地33平方公尺。然而，自2026年初以來，房地產價格一直停滯不前，有些地方甚至出現下跌，因此買家的出價比2025年12月低了近10億越南盾，不知該降價出售還是再等幾個月？

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FIDT投資顧問及資產管理公司專家建議，目前，河內許多房主都面臨著相當棘手的困境：現在出售房產會令人後悔，因為房價已不再像2025年底那樣處於高峰；但繼續持有又會給他們帶來越來越大的經濟壓力。

根據Batdongsan發布的2026年第一季數據，與2025年底相比，河內私人住宅市場的購買意願下降22%，而房價依然居高不下。這表明，當前市場已不再像之前的繁榮時期那樣奉行「趁早買進」的心態。購屋者變得更加謹慎，決策時間更長，談判也更加積極主動。

換句話說，賣家並不缺乏，買家卻寥寥無幾。這就是為什麼許多房主感覺與去年底相比，他們的房產價值已經「損失」數億甚至數十億越南盾。

另一個重要因素是，目前的利率已不如2023年至2024年那麼低。隨著借貸成本的上升，買家在購屋前更加謹慎。許多人不再出於害怕錯過機會而衝動購房，而是謹慎計算現金流、利率和每月還款壓力，導致購買力下降和交易時間延長。

在這種情況下，許多專家一樣認為，未來 6 個月內，市場不太可能回到之前過熱的狀態，而很可能會繼續橫盤整理或在不同板塊之間出現顯著差異。

因此，如果面臨巨大的財務壓力，您應該優先考慮流動性和財務安全，而不是像以前那樣執著於價格預期。反之，若現金壓力不大，可以再堅持一段時間，但要做好心理準備，之前那種價格快速上漲、交易輕鬆的時期可能不會立即重現。

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