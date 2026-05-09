只剩65元存款！82歲獨居嬤晚年大崩盤 兒查「真相」嚇到說不出話

日本媒體指出，越來越多高齡長者僅靠退休金維持生活，卻已難以負擔基本生活開銷，但又不敢告訴親人。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕某日半夜，52歲的高橋達也（化名）接到母親的求救電話，趕到家中後，竟發現母親癱倒無法起身。送醫後，醫師診斷為嚴重營養不良與脫水，讓他當場愣住。然而，更令他震驚的是，當他返家整理母親財務狀況時才發現，家中幾乎沒有任何食材，主要的存款帳戶裡甚至只剩下315日圓（約新台幣65元），其餘帳戶也僅剩零星餘額，讓高橋達也震驚到一度說不出話來。

「我母親一直是個相當細心、生活有條理的人，即使在我父親去世後，我也一直以為她靠養老金生活得很好。每次我回父母家，她都會像往常一樣為我煮菜，她從來沒有表現出任何經濟困難的跡象。」高橋達也表示。

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日本媒體報導，某日半夜，高橋達也接到母親花子（化名）的電話，電話那頭花子的聲音微弱得幾乎聽不見，她哀求道：「我的肚子疼得厲害，動不了了，請幫幫我。」當高橋達也開車趕到母親家時，發現花子癱倒在床上，無法起身。他立即叫救護車將她送往醫院，隨後醫生診斷她嚴重營養不良和脫水，表示花子「可能已經很久沒有好好吃飯了」。

這讓高橋達也相當震驚，高橋達也曾多次問花子是否有足夠的錢維持生活，但她的回答總是：「綽綽有餘，所以把錢用在孩子們的教育上吧。」 因此，高橋達也每次回母親家時，只會帶一盒價值幾千日圓的點心供奉在家裡的神桌上。

為了出院後的生活做準備，高橋達也徵得花子的同意後，決定調查家裡的經濟狀況，但眼前的景象令他難以置信。冰箱裡只有水、少量醃梅子和一些基本的調味料。「我在神桌抽屜深處發現了一堆存摺，但感覺不太妙，翻開後卻發現帳戶餘額只有315日圓，所以我又檢查了其他存摺，但裡面也只有幾十或幾百日圓……，什麼都沒剩下，我當時真的驚呆了。」

花子的收入來自她的基本退休金，和已故父親的遺屬撫卹金，每月總計約11萬日圓（約新台幣2.1萬元）。雖然花子擁有自己的房子，無需支付租金，但幾年前她為了修繕屋頂，動用了約200萬日圓（約新台幣39萬元）的積蓄。

自那以後，房產稅和她慢性病的醫療費用，一直令家庭預算嚴重超支，每月虧損2萬至3萬日圓（約新台幣3997元至5996元）。花子不願讓兒子擔心，支付水力發電等公用事業帳單後，大幅削減自己的伙食費以維持生計。

高橋達也坦言：「從我母親的角度來看，或許是出於為人母的自尊心，她不忍心向兒子抱怨錢的事。每年母親節，我都會送她價值約1萬日圓（約新台幣1998元）的禮物，但我竟然完全沒有意識到，她真正想要的或許並非鮮花，而是當天的生活費。」

高橋達也目前正在安排花子入住家附近的養老院，養老院費用與花子退休金之間的差額將由達也承擔，每月約7萬日圓（約新台幣1.3萬元）。

報導指出，近年來，越來越多高齡長者僅靠退休金維持生活，卻已難以負擔基本生活開銷，但有些父母出於不願讓子女操心的自尊心，選擇隱瞞真實情況。對他們而言，向家人坦承自己過得不好，某種程度上也像是在傷害自尊心。也因此，許多家庭往往直到情況惡化、甚至瀕臨崩潰後，才驚覺問題早已存在。

報導也提醒，面對父母口中的「沒事、我很好」，子女若完全照單全收，恐怕相當危險。在情況惡化到無法挽回前，及早確認政府補助與社會支援制度、了解家中實際財務狀況，才是更重要的事。

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