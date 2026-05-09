這款記憶體大缺貨價格瘋漲3倍 2台廠手握定價權吃肥單

市場傳出，由於國際大廠逐步退出成熟製程 2D NAND 市場，導致供應急劇短缺，引發恐慌性搶購。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於三星、SK 海力士、美光及鎧俠等，正逐步退出成熟製程 2D NAND（平面快閃記憶體）市場，導致供應急劇短缺，引發恐慌性搶購。傳出MLC NAND（多層儲存快閃記憶體）4月價格大漲 20至30%，現貨價直接狂飆 200至300%。在這波缺貨潮當中，旺宏與華邦電掌握定價權，業績搶搶滾。

《DigiTimes》報導，三星、美光、SK 海力士、鎧俠等，正逐步退出成熟製程 2D NAND 市場，導致供應急劇短缺，引發恐慌性搶購。

請繼續往下閱讀...

MLC NAND 4 月價格漲了 20至30%，現貨價則狂飆 200至300%；SLC NAND（單層儲存快閃記憶體） 也大漲 120至150%。

報導指出，儘管有業者有意接手二手設備，各大廠不願對外授權 MLC 技術，新進廠商難以切入。中國廠商產能有限，認證週期又長，利基型應用轉型困難，短缺暫時難解。目前 2D NAND 占全球 NAND 市場 1%，價格漲幅則高 3D NAND。

報導點名，這波缺貨潮之中，台灣的旺宏與華邦電掌握定價權，2025 年2公司在2D NAND 的市佔率 59%，2026 年市佔率可望進一步擴大。

根據本報披露，受惠於記憶體供不應求，漲價效益，旺宏及華邦電業績表現亮眼。其中旺宏4月營收為新台幣59.13億元，月增33.7%、年增153.7%，超越2021年9月的56.79億元，創單月營收歷史新高；今年前4月累計營收為163.81億元，年增93.5%。

旺宏第一季終結連續10季虧損，單季終於轉虧為盈，展望今年受惠市場供給減少、漲價等有利因素，預期營運將一季比一季好。

至於華邦電自結4月合併營收達192.45億元，月增加32.71%、年增加182.22%，連續4個月創新高，且月增幅、年增幅同時擴大。受惠記憶體供不應求，漲價效益，華邦電今年前4月累計合併營收達574.98億元，較去年同期增加114.45%，創同期歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法