英特爾「順風順水」1日雙響砲 先進製程客戶有譜了

英特爾與蘋果達成合作協議後，如今又迎來特斯拉執行長馬斯克參觀英特爾位於俄勒岡州的先進晶圓廠。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕綜合外媒報導，英特爾今（9日）天可謂「順風順水」，不僅成功與蘋果公司達成合作協議，其位於美國俄勒岡州的尖端晶片製造廠還迎來特斯拉執行長馬斯克的參觀。

英特爾和蘋果剛剛達成一項「初步」晶片製造協議，該協議將為MacBook Neo 生產A21晶片。由於台積電晶片供應持續緊張，這項交易將幫助蘋果確保其入門級和主流晶片的額外供應。借助新模式，蘋果將能夠更好地定位未來的Neo系列筆記型電腦，並確保充足的供貨量。

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英特爾與蘋果達成合作協議後，如今又迎來馬斯克的造訪，今天似乎是英特爾的幸運日。

據報導，馬斯克參觀英特爾位於俄勒岡州的先進晶圓廠，該廠隸屬於英特爾的代工業務，採用18A製程技術生產包括Panther Lake CPU在內的尖端晶片。

馬斯克的造訪以及隨後的參觀表明，科技大廠對英特爾的產品興趣日益濃厚。這不僅體現在人工智慧領域對其CPU日益增長的需求上，也體現在該公司吸引許多重要客戶。

英特爾和馬斯克已經宣佈在兩個關鍵領域展開合作：一是與英特爾合作開展TeraFab計畫；二是利用英特爾的14A製程技術，該技術是製造xAI下一代人工智慧晶片的關鍵製程。

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