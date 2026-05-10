老屋蔓延2》重劃區拉低區域屋齡 近2成行政區未滿30年

住宅平均屋齡在30年以下的行政區，不是都市擴張發展較晚，就是有大片重劃區土地可以蓋新房子的地方。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台灣部分縣市因重劃區壓陣開發，拉低行政區平均屋齡。根據內政部不動產資訊平台發布，去年第四季、六都房屋稅籍住宅平均屋齡不到30年的行政區占比將近2成、約19.62%，又以台中市最多、高達10個，第二多則是桃園市、有8個，進一步比區域內開發計畫，絕大多數都伴隨著重劃區，房產業者指出，重劃區可供給新屋，進而稀釋整個行政區平均屋齡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，住宅平均屋齡在30年以下的行政區，不是都市擴張發展較晚，就是有大片重劃區土地可以蓋新房子的地方，尤其過去20年房市題材也都圍繞在重劃區、捷運站，近幾年才有科學園區經驗被青睞。

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根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季台中市平均屋齡未達30年的行政區，有東區、南區、西屯區、南屯區、北屯區、清水區、沙鹿區、梧棲區、烏日區以及太平區等10個；第二多的桃園市則分布在桃園區、中壢區、八德區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區以及觀音區等8個。

台南市則分布在善化、新市、歸仁、永康、安南以及安平等6個；新北市則是三峽、淡水、五股、林口、八里等五區；高雄市則僅有仁武、橋頭等兩個。

台中10行政區 平均屋齡未達30年

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，觀察平均屋齡較新的行政區，最大共通點是近幾年新建案推案量較大，以及預售屋交屋量多的區域，而此現象只是說明區域內新建住宅量多，而並非老屋重建效率提升。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣進入生不如死的人口數負成長階段，根據內政部統計去年人口數還持續增加的只剩桃園市、台中市、新竹縣、宜蘭市，而台中市、桃園市的人口總數也分居第二、第三名，代表地區產業由農轉工、由工轉商的過程中，引入更多產業投資及就業機會，自然增加移住人口及住宅需求，因此，重劃區供給及建築開發量體直線上升，大量拉低平均屋齡。

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