老屋蔓延1》澎湖望安平均屋齡近74年 全國最老行政區

台北市有6個行政區平均屋齡超過40年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年第四季全國住宅平均屋齡最老行政區出現在離島的澎湖縣望安鄉、該行政區房屋稅籍住宅平均屋齡高達73.95年，已進入「古稀之年」，且5年內新屋僅有兩宅，對比50年以上老宅數量1035宅，該區新屋占比連老屋的千分之二都不到。

進一步觀察六都房屋稅籍住宅平均屋齡40年以上的行政區，以台南市最多，37個行政區中有22個、占比高達59.46%，而又以龍崎區平均屋齡最老、約64.98年，已進入花甲之年，該區5年內新屋僅27宅，對比50年以上老屋有910宅、新屋數量連老屋的3%都不到。而攤開全台屋齡前十老行政區、澎湖縣就占了4個名次，其它則多處於偏鄉地區。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，住宅平均屋齡偏老主要反映建築環境新陳代謝速度過慢，以澎湖望安、台南龍崎為例，主要以一級產業或觀光業為主，缺乏製造業就業機會，因此，形成人口外流、地區所得增長有限的瓶頸，除自宅翻新之外，無法創造外部移入的商機，所以老屋比率高且無力翻轉。

偏鄉老化 政策無力翻轉

至於，台北市12個行政區的平均屋齡則全數超過30年，甚至有6個行政區平均屋齡超過40年，新北市則有7個行政區平均屋齡40年以上，其中平溪、雙溪等更達50年以上。而高雄市38個行政區中則14個平均屋齡達40年以上、占比約36.84%，台中市則僅有大安區為40年以上，反觀桃園市則相對年輕，13個行政區中、沒有1個站上40年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，住宅屋齡過老問題常見於偏鄉與離島，主因是這些區域工作機會較少、青壯人口大量流失，新建或重建房屋數量極少，導致老屋數量增加且多被閒置。而台北市老屋多是因為整合困難、重建速度牛步使得老屋存量及比率不斷上升。以目前都更、危老政策而言，只能緩解都會區老屋問題，對偏鄉和離島則幾乎沒什麼幫助。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台都面臨住宅老化問題，而台北市發展早且公寓相當普及，再加上缺乏可蓋樓大面積土地，住宅持續老化，只能透過點狀更新老舊建物，但其它都會區則有賣老屋買新屋的機會，尤其可到外圍重劃區買新大樓，進而改善居住條件。

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