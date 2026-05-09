棄年薪239萬想當股神！他「提早退休」卻慘害65歲父晚年生活崩盤

「提早退休」是許多人夢寐以求的目標，然而在現實情況下，卻可能演變成變相依賴父母生活爭議。（示意圖，歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕「提早退休」是許多人夢寐以求的目標，然而在現實情況下，卻可能演變成變相依賴父母生活爭議。1名37歲男子雄太（化名）年收入一度超過1200萬日圓（約新台幣239萬元），但去年底從大型外資企業離職返回家鄉與父母同住，並表示要靠股市被動收入維持生活，但這對65歲父親田中弘之（化名）來說，卻變成一場陷入破產危機的惡夢。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，雄太當時離職時向父親表示，「我可以靠被動收入生活，這就是財務自由，財務自由！再也不用忍受工作的痛苦了。」

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當時田中弘之欣然接受了兒子想要擺脫壓力的渴望。然而雄太返家生活數月後，情況逐漸出現變化。雄太多數時間待在房間內，經常到午後才現身，穿著睡衣、滑手機查看股市行情，甚至在網路論壇發表評論同時，嘴裡還不停抱怨。

田中弘之原以為兒子只是需要時間休息，但如今生活狀態卻與一般無業人士幾乎沒有差別。他更指出，雄太竟不願意負擔任何家庭開銷，包含食費與水電費，甚至連國民年金轉換手續未辦理所產生的費用，也由他代為支付。

每當田中弘之提起生活開支的話題，雄太就會生氣的說，「如果我動用資產，複利效應就消失了，你們作為父母應該支持我。」然後就會把自己鎖在房間裡。但田中弘之不解，提早退休的初衷不就是追求財務自由嗎？兒子現在的行為真的能算是提早退休嗎？

提早退休指的是一種同時追求財務獨立與提早退休的生活方式，透過累積足夠資產並以投資收益支應日常開銷，使個人在達成經濟自立後，能夠提前離開傳統職場。

與傳統的定年退休制度不同，提早退休強調在較年輕時期集中累積資產，並以投資產生的收益作為主要生活來源。然而，這一概念的核心前提仍是「經濟上的自我獨立」。因此，若出現如雄太般依賴父母資源維持生活的情況，顯然已偏離提早退休原本所強調的自立精神與制度初衷。

報導認為，雄太的生活行為顯然與「家裡蹲」（又稱蟄居族、繭居族）非常接近。田中弘之無奈表示：「他究竟還要在這裡待多久呢……」。一邊這麼想著，一邊表示自己雖然感到焦慮，卻始終無法採取具體行動，只能任由時間流逝。

田中弘之坦言，他的再雇用所得與退休金，有很大一部分已被用於兒子雄太的生活開銷。在這樣的情況下，父子倆破產的可能性越來越大。

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