擁抱矽島》最強磁鐵台積電！ 台灣雙向資本攀顛峰

|台商三波對外投資潮
|期間
|策略
|主要投資地區
|主要產業
|第一波：1980 末–1990 中
|南向政策 1.0
|泰國、馬來西亞、越南、印尼
|紡織、製鞋、電子組裝等勞力密集型產業
|第二波：2018–2022
|新南向與China+1
|越南、印度、美國
|資通訊（ICT）、電子零組件、伺服器組裝
|第三波：2023–2026
|矽島全球擴張
|美國、日本、德國、新加坡
|半導體高階製程、先進封裝、AI 基礎設施
〔記者高嘉和/台北報導〕根據經濟部投審司最新統計，今年首季核准 對外投資（非中市場）衝上325.4億美元、年增166.05%，台積電扮演台資全球擴張領頭羊。官員指出，從1980年代末啟動的「南向政策1.0」到近年來矽島全球戰略擴張，台灣今年有望攀上雙向資本輸出入的歷史巔峰一年，不管台灣對外投資或是吸引外資來台，台積電都扮演最強磁鐵關鍵角色。
分散西進 啟動南向政策
為分散西進投資風險，在政策與企業基於風險控管引導下，台灣第一波非中市場投資高峰始於1980年代末期到1990年代，即「南向政策 1.0」。官員指出，面對勞動力成本上升、新台幣升值，這波台商南向聚焦泰國、馬來西亞、越南、印尼；產業類型為紡織、製鞋、電子組裝等勞力密集型產業。
中國加1 開展新南向
第二波是2018到2022年的「新南向」與「中國加1」，主因是美中貿易戰帶動供應鏈分散風險。聚焦越南、印度、美國等；產業類型為資通訊（ICT）、電子零組件、伺服器組裝。
第三波自2023年起至今，由台積電領軍，在AI熱潮帶動下，矽島影響力全球擴張，台資大舉前進美國、日本、德國與新加坡。
AI熱潮 台資全球擴張
官員分析，台商對外投資從南向到新南向，過去多是分散式投資，但近年來是台積電、鴻海等大咖動輒百億美元級的單一案件，就算統計呈現常看到「英屬維京群島（BVI）」或「開曼」，但多數是作為台商擴張先進國家的控股跳板。
以台積電為例，近年來針對英屬維京群島子公司多次增資，包括2025年8月100億美元及今年3月300億美元；雖列於「金融及保險業」，但實質用途是為了在海外進行銀行定存與美債操作，以賺取孳息並支應全球擴廠（美國、日本、德國）的匯率避險需求，顯示台商已進入「全球財務戰略管理」的新階段。
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