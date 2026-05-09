擁抱矽島》外資來台掀第4波高峰 今年有望破紀錄

近年來進入第4波的「晶片擴產與AI設備」，型態也從早期的「財務操作」逐步升級到「擁抱矽島」。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕根據經濟部投審司最新統計，今年首季外資來台投資衝破60億美元、年增170%，全年有機會打破歷史紀錄。經濟部分析，台灣共歷經4波外資投資高峰，從2007到2008年第1波的「金融私募併購」到2018到2019年第2波的「綠能投資」、2022到2023年第3波的「高階半導體與資料中心」，近年來進入第4波的「晶片擴產與AI設備」，型態也從早期的「財務操作」逐步升級到「擁抱矽島」。

今年Q1外資投資前3大類別 業別 投資金額 （美元） 去年同期增減 電子零組件製造業 $44.7 億 暴增 3,738% 金融及保險業 $7.17 億 減少 44.3% 專業、科學及技術服務業 $3.33 億 成長 689% 資料來源 投審司

若以年度投資金額破百億美元來看，第1波外資來台高峰落在2006到2007年，2007年達153億美元的歷史最高，主要來源是荷蘭、美國、英屬維京群島。聚焦金融併購與系統台，包括美商凱雷（Carlyle）等私募基金大舉收購東森、凱擘等有線電視系統與金融機構（如渣打併新竹商銀）。

第2波是2018到2019年，主要來源是丹麥、荷蘭、英屬開曼群島。聚焦離岸風電與軟體增資，例如丹麥沃旭與哥本哈根基礎建設（CIP）資金大舉匯入；荷蘭ASML持續增資。

第3波是2022到2023年，主要來源包括荷蘭、新加坡、美國。聚焦高階半導體與資料中心，例如荷蘭ASML擴大林口基地；美商Google與 Microsoft增資雲端資料中心；新加坡則來自美光（Micron）亞太總部佈局。

第4波從2025年開始，主要來源是新加坡、荷蘭、日本，聚焦AI記憶體擴產與相關設備，包括新加坡美光（Micron）43.3億美元債權轉股權案；荷蘭設備商與日商半導體化學材料商增資。

今年首季外資投資總額達60.9億美元，較去年同期的22.5億美元大增170%，且這60.9億美元中，製造業佔了46.3億美元，電子零組件製造業投資就達44.7億美元。

官員分析，對比2006到2007年私募股權基金的「財務投資」，最新一波高峰聚焦「實體設備與廠房（AI基礎設施）」投資，含金量與戰略意義更強；這不再只是單純的資金流動，而是全球AI戰略物資（晶片）生產基地的實體資本與技術落地台灣。

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