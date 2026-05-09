台積電強在哪？外媒點讚曝買入「低調壟斷王者」的理由

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電是低調但實力雄厚的半導體製造商，外媒以「這支科技股是華爾街無人提及的隱形​​壟斷企業」為題報導，分析台積電為何是是AI領域最重要的股票之一。

外媒The Motley Fool報導，由於大多數知名的晶片設計公司都是無晶圓廠的，因此這些企業通常會選擇與台積電合作。台積電的收益雖不如它的一些主要客戶，例如輝達（NVDIA）、蘋果（Apple）和博通（Broadcom），但仍不影響這支股票仍有可能為投資者帶來豐厚回報。

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報導指出，由於輝達、蘋果等企業將晶片製造外包，因此身為晶圓代工的台積電，可以說是AI領域最重要的公司之一。台積電憑藉其技術優勢，控制超過70%的晶片市場，在最先進的半導體領域，其市占甚至超過90%。

不過報導也點出，台積電存在一個關鍵風險：地理位置。台積電大部分生產都在台灣進行，但中國幾十年來一直威脅要入侵台灣。不過有鑑於中國對台積電晶片的依賴，或許降低了此類事件發生的可能性，但這種可能性仍令包括股神巴菲特（Warren Buffett）在內的許多投資者感到不安。

但儘管如此，台積電在美國等國家的市佔率仍在不斷擴大，並且已成為世界上最賺錢的公司之一。2026年第1季，受晶片需求空前高漲的推動，台積電營收達1.134兆元新台幣，年增35%，這一增幅遠高於2025年31%的預期。

而報導指出，考慮到台積電預計2026年營收將成長35%，因此預估短期內成長動能不會放緩。此外，考慮到台積電ADR在過去1年上漲超過120%，該公司似乎已經贏得了投資者的尊重。值得注意的是，其本益比近年來也有所上升，目前33倍的本益比幾乎與蘋果的34倍持平。

儘管存在風險，但報導指出，從科技市場的角度來看，台積電顯然是AI領域最重要的股票之一，但卻鮮為人知，而且它能帶來相當可觀的投資回報。

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