56歲啃老兒竟偷做「這件事」 讓82歲老母親當場崩潰

1名婦人至銀行補摺，竟發現存款遭兒子動用。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名82歲婦人佐藤和子（化名），每月仰賴約13萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金維生，某次在銀行補摺時，意外發現帳戶內的退休金疑似遭長期、不明提領，當場情緒激動表示要報警，但進一步檢視交易紀錄後才發現，竟然是遭到在家中待業超過10年的56歲兒子提領，得知真相後，佐藤和子對於家中存款遭兒子持續提領一事感到震驚與錯愕。

《THE GOLD ONLINE》報導，某日，佐藤和子在銀行ATM補摺時，不禁渾身顫抖，發現帳戶內出現多筆她毫無印象的提款紀錄，當場情緒激動表示：「誰把錢領走了？我完全沒有印象！」

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銀行行員隨即將她帶往諮詢區了解狀況。佐藤和子出示存摺指出，本月已有約15萬日圓（約新台幣3萬元）遭提領，並表示自己沒有印象領過這些錢，懷疑遭竊，要求報警處理。

起初，銀行行員以為佐藤和子可能患有失智症或其他認知功能疾病，但從後續交談中看出，發現佐藤和子並沒有這方面的跡象，而在查看過去幾個月的交易記錄後，行員發現過去數月間確實有多筆ATM提款紀錄，每隔數日便有3萬至5萬日圓不等現金被提領，且時間皆為平日白天，均發生於住家附近ATM。

銀行進一步詢問卡片與密碼保管情況後，佐藤和子才提到，曾將密碼告知同住的兒子雄一（56歲，化名）。該名兒子自40多歲離職後長期未再就業，已在家中待業超過10年。

佐藤和子表示，自己每月約13萬日圓年金，是家中主要生活來源，「我記得我告訴過兒子，以防萬一，但他一直把自己關在房間裡，我已經好幾年沒見過他出門了。」

對於佐藤和子的震驚，銀行行員解釋，由於提款均為正確密碼操作，且皆在當事人住家附近ATM完成，無法認定為外部盜領，因此可能涉及家庭內部使用。

過去20年，佐藤一直認為兒子離不開他，但現在兒子可能在他不知情的情況下使用了這張提款卡，佐藤得知後當場沉默，對於長年同住的兒子，未告知情況下動用存款感到震驚。

報導分析指出，此案例並非單一特例。隨著高齡化與長期失業問題加劇，越來越多老年父母以退休金或年金作為主要經濟來源，持續扶養中年子女的情況在日本社會逐漸浮現，也使「8050問題」成為備受關注的家庭與社會議題。

所謂「8050問題」，指的是80多歲高齡父母仍需扶養50多歲失業子女的家庭結構。隨著相關現象增加，「家裡蹲」（又稱蟄居族、繭居族）一詞也逐漸被廣泛使用，用以描述長期未參與學校、工作或社會活動的狀態，通常持續超過6個月以上。

一般提到「家裡蹲」，容易聯想到完全足不出戶、長時間待在房間內的極端情況，例如三餐由家人送至房門口、僅在如廁或偶爾洗澡時才離開房間。

《THE GOLD ONLINE》也曾揭露出相關案件，並認為，父母扶養子女並不是錯事，但若這樣的扶養過於長久，反而可能剝奪子女自立的機會。

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