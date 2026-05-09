羨慕台灣！韓媒點名台灣伺服器大廠 嘆南韓差距這麼大

韓媒指出，隨著AI資料中心需求快速升溫，伺服器成為台灣出口成長的重要引擎。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著AI資料中心需求快速升溫，伺服器成為台灣出口成長的重要引擎。韓媒報導，台灣憑藉完整AI伺服器供應鏈，在全球AI熱潮中大幅受惠，反觀南韓因缺乏大型本土伺服器企業，恐逐漸在AI基礎建設競賽中落後，呼籲南韓也應該要扶持伺服器廠商。

南韓媒體《每日經濟新聞》 （Maeil Business Newspaper）報導，台灣財政部統計，截至今年3月，對美出口占台灣出口總額的35.6%，其中最大宗產品被認為就是AI伺服器。原因在於，由台積電（2330）生產的AI晶片，會交由台灣原廠設計委託製造商（ODM）組裝成AI伺服器，再出口至美國市場。

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尤其在美國科技巨頭降低對中國製AI伺服器依賴後，台製AI伺服器需求明顯暴增。南韓伺服器產業人士指出，台灣ODM廠在取得GPU方面具備優勢，原因之一是與輝達執行長黃仁勳之間，建立的深厚人脈與合作網絡，這成為推動台灣經濟成長的重要力量。

其中，台灣伺服器大廠緯穎（6669）去年營收達新台幣9506.63億元，年增163.68%；營業利益則達新台幣511億元，即使ODM產業普遍毛利偏低，仍展現相當亮眼的獲利能力。

文章計算截至4月30日的1個月內，緯穎股價已上漲45%，近1年更飆升141%，市值達新台幣9561億元，已接近南韓股市前20大企業規模。

除了緯穎之外，為輝達與美國科技巨頭供應AI伺服器的鴻海（2317）、廣達（2382）等台灣企業，去年與今年第一季表現同樣強勁。

報導指出，台灣已圍繞伺服器產業建立完整零組件生態系。過去被視為低附加價值的伺服器代工，如今在AI基礎建設需求暴增下，成為電子產業中成長最快的領域之一。

伺服器公司是台灣經濟的支柱之一，但相較之下，南韓伺服器產業多為中小企業，規模與競爭力相對薄弱，多數企業年營收僅數億至10億韓元（約新台幣2140萬元）左右，而且相當大比例收入仍來自代理銷售海外品牌伺服器。

即使是少數具備自主設計能力的本土企業，例如KTNF，去年營收也僅256億韓元（約新台幣5.4億元）。

目前南韓大多數資料中心，仍主要使用美國Dell Technologies、HPE，或來自台灣、中國ODM廠商的產品，純韓國製伺服器僅少量應用於軍事等特殊領域。

報導指出，南韓雖擁有龐大半導體產業，卻始終缺乏具全球競爭力的大型本土伺服器企業。反觀中國擁有華為、Lenovo、浪潮集團（Inspur）等大型伺服器廠商；日本則有富士通，甚至近期傳出軟銀將與輝達、鴻海合作，在日本直接生產AI伺服器。

此外，美國近期也開始重視伺服器製造，吸引鴻海與緯穎等台灣企業赴美設廠。

分析師分析，全球電子產業成長重心正逐漸轉向AI基礎建設與AI伺服器，但南韓因缺乏大型本土伺服器企業，在這波AI浪潮中受益有限。1名伺服器產業人士則表示，南韓過去其實曾有三星、TriGem（TG Sambo）等企業投入伺服器業務，但最終因競爭不過台灣廠商而逐步退出市場。

該人士直言，南韓也必須認知到，伺服器是AI生態系中的核心環節之一，應像其他國家一樣積極扶植相關產業。

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